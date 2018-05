Dobré noviny

Dnes o 17:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Poľská rodina žila v chátrajúcom dome bez kúpeľne. Susedia sa spojili a to, čo dokázali s ich domom, je jednoducho neskutočné

Osud niektorým rodinám naloží viac, než si zaslúžia. Táto sa však dokázala opäť postaviť na nohy vďaka pomoci dobrých ľudí.

Tento ošarpaný domček sa zmenil na nepoznanie. — Foto: ADN

VARŠAVA 14. mája (Dobré noviny) -Táto rodina veru nemala na ružiach ustlané. Vážna autohavária obrala muža o dobre platenú prácu kamionistu a v jednej z najchudobnejších lokalít Poľska pre neho a jeho ženu nebolo vôbec jednoduché získať novú prácu.

Hoci si obaja manželia privyrábajú, ako sa len dá, najväčšia investícia každý mesiac odchádza na lieky, ktoré otec rodiny nutne potrebuje. Jediné, čo rodina má, je ošarpaná stará chalupa po mužových rodičoch, v ktorej bývajú so štyrmi deťmi. V niektorých izbách chýbajú podlahy, strecha zateká a kvôli vlhkosti sa vnútri rozmohla aj nebezpečná pleseň.

Kedže ľudia z dediny videli, ako sa rodina snaží a že sú to skutočne dobrí ľudia, ochotní pomôcť a podeliť sa aj s málom, rozhodli sa im pomôcť. Dohodli sa, že rodine opravia strechu, podlahy a pomôžu dať do poriadku interiér.

Potom však dostali lepší nápad. O osude rodiny napísali do televízie a hoci si mysleli, že nedostanú žiadnu odozvu, televízia zareagovala neuveriteľne – kúpila materiál aj vybavenie, vďaka ktorým mohli spoluobčania dotiahnuť prácu do dokonalosti. Premena tohto domu je neskutočná, no ešte úžasnejší je fakt, že keď sa stretnú dobrí ľudí, dejú sa zázraky!

— Foto: ADN

— Foto: ADN

— Foto: ADN

— Foto: ADN

— Foto: ADN

— Foto: ADN

— Foto: ADN

— Foto: ADN

— Foto: ADN

— Foto: ADN

— Foto: ADN

— Foto: ADN

— Foto: ADN

— Foto: ADN

— Foto: ADN

— Foto: ADN

— Foto: ADN

— Foto: ADN