Dnes o 14:05 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slováci majú postup vo svojich rukách, môže im stačiť aj 9 bodov

Ak by Slováci získali s Ruskom a Bieloruskom dokopy aspoň päť bodov, účasť medzi najlepšou osmičkou by im neušla.

Na snímke asisitent trénera Róbert Petrovický počas tréningu na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v nedeľu 13. mája 2018 v Kodani. V pondelok odohrá naša reprezentácia šiesty zápas v základnej A-skupine proti Rusku. — Foto: TASR Martin Baumann

Kodaň 14. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti majú pred sebou posledné dva zápasy v A-skupine na MS v Kodani a šancu na postup do štvrťfinále vo vlastných rukách. Ak by získali s Ruskom a Bieloruskom dokopy aspoň päť bodov, účasť medzi najlepšou osmičkou by im neušla. Do vyraďovacej fázy by však mohli postúpiť aj za iných okolností.

Po nedeľňajších zápasoch sa v kodanskej A-skupine vygenerovala istá štvrťfinálová trojica Švédsko, Rusko a Česko. O poslednú miestenku, ktorou však môže byť aj tretie, či dokonca aj druhé miesto v tabuľke, bojujú Slováci ešte so Švajčiarmi a teoreticky aj s Francúzmi, tí však už majú len veľmi malú šancu.

Švajčiari priebežne na štvrtej pozícii disponujú 9 bodmi a po záverečnom zápase s Francúzskom môžu mať maximálne 12 bodov. V prípade rovnosti bodov so Slovákmi by postúpili vďaka lepšiemu vzájomnému zápasu (2:0). Slovákom bez ohľadu na tieto čísla stačí 13 z možných 14. V prípade, že by Švajčiari vo svojom poslednom zápase zdolali Francúzov až v nadstavbe, stačilo by Slovákom na štvrťfinále 12 bodov, ak by Švajčiari prehrali za bod, 11 a ak by prehrali v riadnom hracom čase, tak dokonca len desať.

Francúzi môžu postúpiť už len v prípade, že zdolajú Švajčiarov a Slováci nezískajú už ani bod, alebo ak Ramsayho družina získa práve jeden bod a "Les Bleus" budú mať najlepšie skóre v minitabuľke troch deväťbodových tímov.

Tabuľka A-skupiny: 1. Švédsko 6 5 1 0 0 28:8 17* 2. Rusko 5 4 0 1 0 27:7 13* 3. Česko 6 2 3 0 1 23:12 12* 4. Švajčiarsko 6 2 1 1 2 20:18 9 ----------------------------------- 5. SLOVENSKO 5 2 0 2 1 12:12 8 6. Francúzsko 6 2 0 0 4 12:24 6 7. Rakúsko 6 1 0 1 4 10:26 4 8. Bielorusko 6 0 0 0 6 4:29 0** * - postup do štvrťfinále ** - zostup do A-skupiny I. divízie MS /zápasy, víťazstvá v riadnom čase, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry v riadnom čase, skóre, body/

