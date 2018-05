Kristína Jurzová

Dnes o 18:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní ZDRAVÉ A SLOVENSKÉ: Toto sú slovenské superpotraviny, ktoré by nemali chýbať ani vo vašom jedálničku

Sú rýdzo slovenské a ešte k tomu aj zdravé. Tieto potraviny máme zapísané v génoch, a preto by sme ich mali mať v jedálničku čo najčastejšie.

Ilustračné foto. — Foto: Pixabay

BRATISLAVA 14. mája (Dobré noviny) - Sú pravé slovenské a nikto nám ich nevezme. Ba čo viac, sú to doslova vitamínové bomby, ktoré by v našom jedálničku rozhodne nemali chýbať. Predstavujeme vám 6 slovenských superpotravín, ktoré by ste mali kvôli zdraviu konzumovať každý boží deň.

Jedlo už dnes nie je iba o tom, aby sme si splnili jednu z najzákladnejších životných potrieb, a to zahnali hlad. Dnes má jedlo aj akúsi nadhodnotu, a to že má ulahodiť aj našim chuťovým bunkám. V čase globalizácie sa tak na náš tanier dostanú aj mnohé potraviny, o ktorých naši predkovia ani nechyrovali. Stáva sa však, že popri záplave rôznej exotiky zabúdame na to, čo je nám vlastné a čo je pre naše telo po celé generácie prirodzené.

1. Bryndzou proti rakovine

Tomuto bielemu zlatu neodškriepiteľne patrí prvá pozícia v rebríčku rýdzich slovenských superpotravín. Bryndza obsahuje totiž to, čo máloktoré iné jedlo. Je plná probiotických kultúr, ktoré prospievajú ľudskému zdraviu, a dokonca aj pacientom, trpiacim na rakovinu. Vhodná je však ja pre ľudí s intoleranciou na laktózu. Ocenia ju aj alergici, pretože bryndza má priam zázračné účinky. A s jej pomocou dokonca porazíte aj chrípku. A ako spoznáte tú najrýdzejšiu bryndzu? Tak na toto je jednoduchá odpoveď. Čím väčší obsah ovčieho mlieka má, tým je to väčšia kvalitka. A najlepšie chutí v máji, keď je príroda naozaj v rozpuku.

Foto: Pixabay

2. Med náš každodenný daj nám dnes...

Aj takýto variant modlitby používali naši predkovia. Túto zmes fruktózy, glukózy, enzýmov, organických kyselín a ďalších látok človek "kradne" človek včelám od nepamäti. Dávno totiž zistil, že med môže slúžiť nielen ako zdroj energie, ale že jeho priaznivé účinky na ľudské zdravie sú veľmi široké a blahodarné. Ba čo viac, kvôli lahodnej chuti medu bol človek ochotný riskovať aj bolestivé bodnutie včelou. Vedel totiž, že toto zlatisté sladidlo mu na rozdiel od iných cukrov nezaťažuje trávenie.

Foto: Pixabay

3. Hroznom k dlhému životu

Biele či červené? Odveká dilema milovníkov hrozna, ale aj vína je rozlúsknutá. Vsadiť treba skôr na to "krvavé". Prospieva totiž našej krvi, a teda aj nášmu srdcu. A platí jednoduché pravidlo, že čím tmavšie je, tým je zdravšie. Hrozno možno konzumovať aj čerstvé, pretože účinné aktívne látky sa nachádzajú aj v šupke a jadierkach. Dopriať si ho však môžete aj v tekutej podobe, čo poteší aj milovníkov vína. Ako to však u alkoholu býva, aj v tomto prípade platí pravidlo, že všetko s mierou.

Foto: Pixabay

4. Cvikla pre zdravú krv

A pri červenej ešte zostaneme. Na vašom tanieri by totiž rozhodne nemala chýbať cvikla, ktorá svojou farbou povzbudzuje chuť do jedla, no určite vás pochvália aj vaše červené krvinky. Cvikla totiž zabraňuje kôrnateniu cievnej sústavy, no zároveň podporuje aj trávenie a činnosť pečene. Môže za to vysoký obsah železa, kyseliny listovej, betaínu, ale aj vláknina, ktorá okrem iného detoxikuje organizmus. A verte či nie, súbor takýchto unikátnych stopových prvkov v tejto kombinácií nikde inde nenájdete.

Foto: TASR - Erika Ďurčová

5. Kráľovská brokolica

A od červenej prejdeme k zelenej. Zeleninovou kráľovnou je jednoznačne brokolica. Tá totiž nemohla chýba ani na dobových hostinách. Aj vďaka nej totiž aristokrati bojovali proti nádche a chrípke. Treba ju však iba naparovať, aby sa vitamíny A a C z nej nevytratili, pretože práve tie blahodárne vplývajú na celý náš organizmus.

Foto: Pixabay

6. Zdravý ako pstruh

Skvelou a zároveň prospešnou lahôdkou je pstruh. Nabitý je bielkovinami, vitamínom D, ale aj omega 3-mastnými kyselinami, za ktorými sa vám od radosti rozbúcha srdce. Takže ak chcete byť zdravý ako rybička, vylovte si z našich vôd pstruha. Ideálne aspoň dvakrát do týždňa.