Dnes o 12:17 čítanie na minútu Tomáš Jurčo pred zápasom s Rusmi: Radšej hrám proti silnejším tímom

Zverenci trénera Craiga Ramsayho podali doteraz najlepší výkon v zápase s obhajcami trofeje zo Švédska, ktorým podľahli tesne 3:4 po predĺžení.

Na archívnej snímke Tomáš Jurčo. — Foto: TASR Martin Baumann

Kodaň 14. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti ukázali na MS v Kodani, že dokážu odohrať vyrovnané zápasy s papierovo silnejšími súpermi. Taký ich čaká aj v pondelok popoludní a ak si chcú udržať čo najvyššie šance na postup, musia s olympijskými víťazmi z Ruska bodovať.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho podali doteraz najlepší výkon v zápase s obhajcami trofeje zo Švédska, ktorým podľahli tesne 3:4 po predĺžení. Na tri body siahali aj proti ďalšiemu favoritovi z Česka, no aj tam prehrali po predĺžení. "Mne osobne sa hrá lepšie proti silnejším tímom ako proti slabším. Hrá sa tak, ako sa má hrať, nie sú tu žiadne náhodné akcie, odrazy, ako proti slabším mužstvám. Myslím si, že celkovo nám vychádzajú viac tie lepšie zápasy ako slabšie a to, že sme získali bod proti Švédom je super. Vďaka tomu máme šancu na to, aby sme postúpili ďalej. Aj keď sme prehrali, bolo tam veľmi veľa pozitív a na tých musíme stavať v zápase s Ruskom," povedal útočník Tomáš Jurčo.

Aj obranca Marek Ďaloga si myslí, že tím sa vybičuje k lepším výkonom práve proti silnejším súperom: "Podľa toho, čo sme hrali proti Švédom, je to asi naozaj tak. Dúfam, že proti Rusom budeme pokračovať v tom, čo sa nám darilo a uspejeme."

Po nedeľňajších zápasoch je jasné, že z kodanskej A-skupiny postúpia do štvrťfinále Švédsko, Rusko a Česko. O poslednú miestenku bojujú Slováci ešte so Švajčiarmi a teoreticky aj s Francúzmi, tí však už majú len veľmi malú šancu. Štvrtí Helvéti majú na konte o bod viac ako Ramsayho zverenci a ak vo svojom poslednom zápase zdolajú v riadnom čase Francúzov, Slováci budú potrebovať na postup trojbodový triumf nad Bieloruskom a aspoň dva body proti Rusom, alebo naopak.

"Rusi budú hrať taký istý hokej ako Švédi. Oni ľúbia puk, radi kombinujú. Hlavne musíme hrať dobre v obrane a pomáhať jeden druhému. Bude to ďalší náročný zápas, tak uvidíme, či sa to podarí," dodal najproduktívnejší Slovák na turnaji Ladislav Nagy.

