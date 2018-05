TASR

Dnes o 10:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Fontána dobročinnosti v Levoči po rokoch opäť funguje

Fontána bola postavená na počesť návštevy rakúsko-uhorského cisára Františka Jozefa I. v roku 1898.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Branislav Račko

Levoča 14. mája (TASR) - Fontánu dobročinnosti na Námestí Majstra Pavla v Levoči po rokoch opäť spustili. Pred viac ako desaťročím sa kvôli zastaranému a nefunkčnému vodnému systému prestala používať. Po tom, čo mesto ešte vlani začalo s jej rekonštrukciou, ju opäť sprevádzkovali minulý týždeň.

„Obnovu sa podarilo zrealizovať na základe projektu s mestom Stary Sacz, ktoré je levočským partnerským mestom. Zo spoločného projektu bolo 56.000 eur použitých práve na rekonštrukciu fontány. Zvyšných 60.000 eur sme doložili prostredníctvom dotácie ministerstva financií na záchranu kultúrnych pamiatok,“ ozrejmil riaditeľ úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Jozef Cvoliga, ktorý bol v čase príprav rekonštrukcie fontány zástupcom primátora Levoče.

Zaujímavosťou podľa neho je, že fontána bola postavená na počesť návštevy rakúsko-uhorského cisára Františka Jozefa I. v roku 1898. Gustáv Herman, ktorý veľkou čiastkou prispel na jej výstavbu, už v tomto období nežil. Stalo sa však to, že počas cesty cisára Františka do Levoče bola jeho manželka Alžbeta Bavorská, známa ako Sisi, zavraždená. Celý sprievod i s cisárom sa musel vrátiť na jej pohreb a do Levoče už nedošiel. Na počesť života Alžbety Bavorskej v okolí Fontány dobročinnosti študenti vtedajšieho Evanjelického lýcea vysadili lipy. „Verím, že fontána bude po dlhých rokoch slúžiť miestnym obyvateľom i turistom na osvieženie sa počas horúcich letných dní. Teší ma najmä to, že jeden kus nášho historického centra je zrekonštruovaný a možno sa vrhnúť do ďalšej rekonštrukcie námestia i v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom,“ dodal bývalý primátor Levoče a v súčasnosti predseda PSK Milan Majerský.

Fontánu dobročinnosti postavili práve z dobročinného príspevku Gustáva Hermana, ktorý patril k najbohatším levočským obchodníkom a mešťanom. Financoval i miestnu evanjelickú cirkev a z jeho príspevkov bola vybudovaná i mestská nemocnica, tak ako ju poznajú Levočania i dnes. Fontánu zdobí bronzová socha matky, ktorá podáva dieťaťu kúsok chleba. Bola postavená tak, aby z nej voda tiekla na všetky svetové strany.

„Práve socha matky, ktorá podáva dieťaťu chlieb, má silný odkaz i do dnešnej doby, v ktorej by silnejší mali pomáhať slabším a bohatší tým chudobnejším. Pevne verím, že tento odkaz bude rezonovať i v našich srdciach zakaždým, keď okolo Fontány dobročinnosti prejdeme,“ uzatvára zástupkyňa primátora Lýdia Budziňáková s tým, že mesto plánuje v rekonštrukcii Námestia Majstra Pavla pokračovať i v nasledujúcom období.