TASR

Dnes o 10:28 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Slovensko aj svet podľa návštevníkov Hospodárskeho klubu

Výsledky ankiet Hospodárskeho klubu k 12. máju

— Foto: NEF Hospodársky klub

Bratislava 14. mája (OTS) - Hospodársky klub neverejne 31. mája

Obsahové dominanty : Verejnoprávnosť a politická zbabelosť, Oligarchická demokracia a sloboda, Miznúce vlastenectvo a chabosť morálky, Diery v politickom systéme, Želaní kandidáti na nového prezidenta SR, Vyhlásenie Medzinárodného mierového výboru, Veľký Uhor a Slovák Franz Liszt

Výsledky ankiet Hospodárskeho klubu k 12. máju Slovensko aj svet podľa návštevníkov www.hospodarskyklub.sk

Koho by ste si želali za kandidáta na nového prezidenta SR ?

K 16. 4. došli návrhy na podporu týchto želaných kandidátov na prezidentský úrad :

Nominovaní : Pavol Demeš Politik, externý poradca ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, aktivizujúci činiteľ časti mimovládneho sektora a boja proti postkomunistickým diktatúram, RNDr., CSc. , Veronika Remišová Poslankyňa NR SR, Mgr. Art., M.A. Art.D., OĽANO-NOVA, Miroslav Lajčák Predseda 72. zasadnutia VZ OSN a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, JUDr., Peter Mihók, Ing., CSc. Predseda Svetovej komorovej federácie a predseda SOPK, člen Medzinárodného mierového výboru, doc., Ján Čarnogurský Politik a verejný činiteľ, advokát, JUDr., Anton Barcík Podnikateľ, predseda predstavenstva Považská cementáreň, a.s., podporovateľ tradičných duchovných hodnôt slovenského národa a vlastenectva, laureát "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2016, Ing. Jana Žitňanská Poslankyňa EP, konzervatívna politička, podpredsedníčka hnutia Nova, novinárka, angažujúca sa podporou a ochranou mladých rodín, ľudí so zdravotným postihnutím a za dôstojný život seniorov, Mgr. , Andrej Danko Predseda Národnej rady SR, predseda SNS, pôvodným povolaním advokát, JUDr. Nominácia : 5. 5.

Počet hlasov : 251. Poradie : 1. P. Demeš, 2. A. Barcík, 3. P. Mihók ...

Zlatý biatec za rok 2018, založený v roku 1993

Nominovaní SR : Doc. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD. a kol. Za knižné dielo Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : Krehký posun z oblasti rizika do rastovej trajektórie. Bratislava, 2017, City Restaurant v Považskej Bystrici - komplex Centrum Za príkladnú úroveň obsluhujúceho personálu, kuchyne a návštevnícku pohodu, Ing. Mgr. Marian Kuffa, rímskokatolícky kňaz, predstavený Inštitútu Krista Veľkňaza Nominácia : 15. 3., Prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc., neurochirurg, priekopník spinálnej chirurgie v SR Za založenie Neurochirurgickej kliniky vo FNsP v Nových Zámkoch a štvrťstoročné medicínske pôsobenie Nominácia : 16. 3.

Nominovaní zahraničie : Matteo Salvini, taliansky politik a poslanec Európskeho parlamentu Za konštruktívnu kritiku Európskej komisie a vyznačenie riešení v záujme posilnenia európskej integrácie, Andrej Babiš, český politik a predseda vlády ČR v demisii Za postoj k migrácii a za názory na pozíciu národných štátov a ich občanov v EÚ, Alexej Fedotov, veľvyslanec Ruskej federácie v SR Za snahu rozvíjať tradície vzájomne prospešných vzťahov medzi národmi Ruska a Slovenskej republiky, Michal Macháček, český historik Za biografiu GUSTÁV HUSÁK, Vyšehrad 2017

Počet hlasov : 1051. Poradie : SR 1. prof. MUDr. B. Rudinský, CSc.,... zahraničie : 1. A. Fedotov ...

XVI. ročník World Politician

Nominovaní : Sebastian Kurz Kancelár Rakúskej republiky, Viktor Orbán Predseda vlády Maďarskej republiky, Aleksandar Vučič Prezident Srbskej republiky, Milan Chovanec Český politik, ČSSD, Vladimir V. Putin Prezident Ruskej federácie Nominácia : 20. 3., Marion Maréchal-Le Pen Najmladšia poslankyňa v histórii francúzskeho Národného zhromaždenia vo volebnom období 2012-2017, v súčasnosti podporujúca predovšetkým spoluprácu medzi národmi a ich štátov v mieri, volajúca po najširšej koalícii vlastencov národných štátov na báze ideálov Veľkej francúzskej revolúcie Nominácia : 16. 4.

Počet hlasov : 815. Poradie : 1. S. Kurz, 2. V. Orbán, 3. M. Maréchal-Le Pen ...

XIX. ročník BEST BANK

Nominovaní : Prvá stavebná sporiteľňa, Poštová banka, J&T banka, FIO banka a ČSOB

Počet hlasov : 583. Poradie : 1. Poštová banka...

4. ročník Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti

Nominovaní : Veronika Remišová Poslankyňa NR SR, Mgr. Art., M.A. Art.D., OĽANO-NOVA, Andrej Danko Predseda NR SR, JUDr., SNS, Lucia Ďuriš Nicholsonová Poslankyňa NR SR, SaS, Jana Cigániková Poslankyňa NR SR, Mgr., SaS, Ľubomír Vážny Poslanec NR SR, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, Ing., SMER SD, Gabriela Matečná Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, SNS, Peter Mihók Predseda Svetovej komorovej federácie a predseda SOPK, doc. Ing., CSc., Richard Sulík Poslanec Európskeho parlamentu, predseda SaS, Ing., Tibor Gašpar Prezident PZ SR, gen., PaeDr., Miroslav Lajčák Predseda 72. zasadnutia VZ OSN a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, JUDr., Ján Čarnogurský Politik a verejný činiteľ, JUDr., Jana Kiššová Predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, SaS, Ing. Nominácia : 21. 2. , Marian Kotleba Poslanec NR SR, Kotleba Ľudová Strana Naše Slovensko, Ing. Mgr. Nominácia : 9. 3., Martina Šimkovičová Poslankyňa NR SR, nezávislá, kandidovala za SME RODINA - B. Kollár, Mgr. PaedDr. Nominácia : 9. 3., Béla Bugár Podpredseda NR SR, MOST - HÍD, Ing. Nominácia : 13. 3.,Tomáš Drucker Minister vnútra SR, JUDr., Ing. Nominácia : 25. 3.,Pavol Demeš Politik, externý poradca ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, aktivizujúci činiteľ časti mimovládneho sektora a boja proti postkomunistickým diktatúram, RNDr., CSc. Nominácia : 1. 4., Peter Marček Poslanec NR SR, kandidoval za SME RODINA - Boris Kollár, nezávislý Nominácia : 18. 4., Milan Krajniak Poslanec NR SR, SME RODINA - Boris Kollár, Bc. Nominácia : 19. 4., Jaroslav Paška Poslanec NR SR, SNS, ak. Arch. Ing. Arch. Nominácia : 25. 4.

Počet hlasov : 1111. Poradie : 1. P.Mihók, 2. M. Kotleba, 3. T. Gašpar, 4. M. Šimkovičová, 5. P. Demeš, 6. A. Danko ...

Štvrtá edícia "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2018

Nominovaní : George Soros Spoločenský líder, americký podnikateľ - finančník a filantrop, Si Ťin pching Prezident ČĽR, Gen. Charles de Gaulle in memoriam Vedúca osobnosť francúzskeho antinacistického odboja, štátnik so svetovou autoritou a prezident Francúzskej republiky v rokoch 1959-1969, priekopník mierovej a všestrannej spolupráce v Európe a zmierňovania napätia medzi Západom a Východom, CBS - Warner Bros Television, USA Za tv film "Fail-Safe" - "Neodvolateľná misia" podľa novely politológov E. Burdicka a H. Wheelera z roku 2000, réžia S. Frears a M. Pasetta Jr., ktorý jedinečne zobrazuje zlyhanie vojenských systémov, "dokonalých" zbraňových technológií a na nezvratné dôsledky jadrovej konfrontácie, Sergey Anisimov Ruský fotograf za "fotoesej" o človeku zo severozápadnej Sibíri s názvom: Yamal Rusko, Gunter Verheugen Bývalý komisár EK 1999-2010, čestný profesor Viadrina European University vo Frankfurte n/O"Za myšlienkové posolstvo k súčasnému vývoju vzťahov medzi Západom a Východom so zreteľom na obsah rozhovoru v nemeckom časopise Bild z 13. týždňa" Nominácia : 2. 4. , Magazín Lidé a Země a jeho šéfredaktorka Lenka Klicperová Šéfredaktorka českého magazínu Lidé a Země od roku 2004, reportérka zo súčasných vojnových ohnísk"Za žurnalistiku magazínu LaZ na podporu mierového života, zdravého rozumu a za jedinečné reportáže z aktuálnych vojnových konfliktov" Nominácia : 16. 4., Anatolij Eduardovič Junitskij Ruský vedec, hlavný konštruktér a vývojár strunovej dopravy"Za dopravné technológie novej generácie SKY WAY s jedinečnými sociálnymi, ekologickými a hospodárskymi prednosťami, ktoré môžu napomôcť národom a ich štátom k všestrannej prosperite v mierových podmienkach" Nominácia : 20. 4. Kim Jong Un, hlava KĽDR a Moon Jae-in, prezident Kórejskej republiky "Za dohody o odstránení jadrových zbraní a na prospech mieru na Kórejskom poloostrove a za začiatok normalizácie vzájomných vzťahov medzi KĽDR a Kórejskou republikou" Nominácia : 3. 5.

Počet hlasov : 673. Poradie : 1. Charles de Gaulle, 2. Si Ťin pching, 3. A. E. Junitskij ...

Podmienky ankiet sú zverejnené na www.hospodarskyklub.sk pod banerom ANKETY 2018

UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby, zverejňujeme ich v plnom znení, a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.