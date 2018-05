TASR

Dnes o 08:35 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na Devínskej Kobyle má vyrásť 21-metrová vyhliadková rozhľadňa

Situovaná má byť do výšky 530 metrov nad morom a návštevníkom by mala ponúkať výhľady na Alpy či Viedeň, v prípade dobrého počasia až na Zobor v Nitre.

Devínska Kobyla — Foto: TASR

Bratislava 12. mája (TASR) – Hlavné mesto by mohlo mať na jeseň novú atrakciu. Pričiniť sa o to plánuje bratislavská Devínska Nová Ves, ktorá chce na Devínskej Kobyle, v areáli bývalej raketovej základne, postaviť 21-metrovú vyhliadkovú vežu. Situovaná má byť do výšky 530 metrov nad morom a návštevníkom by mala ponúkať výhľady na Alpy či Viedeň, v prípade dobrého počasia až na Zobor v Nitre.

"Územné rozhodnutie bolo vydané, ale zatiaľ nie je právoplatné," uviedol pre TASR devínskonovoveský starosta Milan Jambor. Po nadobudnutí právoplatnosti požiada mestská časť o stavebné povolenie, jeho vydanie sa odhaduje do júla. "Verím, že by sme to mohli všetko stihnúť tak, aby sme v auguste mohli začať stavať. Výstavba by mala trvať cca dva mesiace," podotkol Jambor s tým, že na jeseň by nová vyhliadková rozhľadňa mohla byť prístupná verejnosti. Bez problémov by mala byť dostupná ako peším, tak cyklistom.

Momentálne podľa neho nesie pracovný názov modlivka, keďže sa podobá na pamodlivku zelenú. Vysoká by mala byť 21 metrov, teda zhruba ako sedemposchodová budova. Tvoriť ju bude sedem vyhliadok, tie najkrajšie budú podľa starostu ponúkať najvyššie poschodia. Náklady na jej výstavbu sa odhadujú medzi 200.000 a 250.000 eurami, tie mestská časť už vyčlenila vo svojom rozpočte. Tá sa zároveň bude starať aj o jej údržbu.

Podľa starostu to bude verejne prístupná atrakcia, samospráva vstupné neplánuje vyberať. "Náš rozpočet to prežije. Bol som sa pozrieť na vyhliadke za hranicami a tam je kasička na vstupné. Ale neviem, ako by to dopadlo, keby sme takúto kasičku dali na našu rozhľadňu. Ta to radšej nebudeme skúšať," vysvetlil Jambor. Budú tam však výstražné tabuľky, ktoré budú upozorňovať na to, že napríklad v zime bude na vyhliadku vstup zakázaný.

Na otázku, či nová vyhliadka nebude predstavovať záťaž pre životné prostredie alebo či v nej ochranári nevidia nejaký problém, starosta odpovedal, že v tejto vecí hovoril aj s riaditeľom Štátnej ochrany prírody SR. "Je to oceľová konštrukcia, to znamená, že neprináša žiadny negatívny vplyv do toho prostredia. Keď sa tam prídete pozrieť, uvidíte, že samotná raketová základňa a chátrajúce ruiny sú oveľa väčším nebezpečenstvom pre životné prostredie ako naša rozhľadňa," dodal Jambor.