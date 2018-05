TASR

Dnes o 08:30 čítanie na minútu 0 zdieľaní NHL: Washington vyhral aj druhý zápas vo finále Východnej konferencie

Séria sa teraz presúva do hlavného mesta USA, tretí duel je na programe v noci na stredu o 2.00 SELČ.

Na snímke ľavý krídelník Wshington Capitals Alexander Ovečkin (8) v zápase Východnej konferencie prti Tampa Bay. — Foto: TASR/AP

Tampa 14. mája (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals zvíťazili v druhom súboji finále play off Východnej konferencie NHL na ľade Tampy Bay Lightning jednoznačne 6:2 a v sérii vedú už 2:0 na zápasy. V drese hostí zaznamenali Jevgenij Kuznecov a Lars Eller zhodne gól a dve asistencie, Alexander Ovečkin a Tom Wilson prispeli k výhre dvoma bodmi za gól a asistenciu. Slovenský brankár Peter Budaj a ani jeho krajan Erik Černák šancu v zostave "bleskov" nedostali. Séria sa teraz presúva do hlavného mesta USA, tretí duel je na programe v noci na stredu o 2.00 SELČ.

Hostia otvorili skóre už v prvej minúte, druhú tretinu vyhrali 3:0 a na domáci ľad sa presunú vo výbornom rozpoložení. "Je to skvele rozohrané, ale ešte nie je koniec. Hrali sme tvrdo aj šikovne. Mohli ste vidieť, ako všetky naše formácie dobre odviedli svoju prácu," citovala agentúra AP Ovečkina, ktorý dodal: "Nespanikárili sme. Zostali sme verní nášmu systému, boli sme pokojní a čakali sme na naše príležitosti." Od sezóny 1974/1975 tím, ktorý vo finále konferencie viedol 2:0, postúpil v 39 prípadoch, resp. neuspel len dvakrát, čo je 95,1-percentná úspešnosť.

"Caps", ktorí vyradili v 1. kole Columbus a v 2. kole dvojnásobného obhajcu Pittsburgh, majú v play off na klziskách súperov bilanciu 7 výhier a jedna prehra. "Keď hráte vonku a je to my proti nim, moji hráči sa dokážu výborne zomknúť. U súperov sme veľmi húževnatí a uživame si to," dodal tréner Washingtonu Barry Trotz.

"V týchto dvoch zápasoch sme nedokázali hrať našu hru. To nie je pre nás charakteristické. Im sa darilo využiť ich šance, nám nie. A na to sme doplatili. Hrali sme veľmi váhavo. No takouto hrou sme nezískali 113 bodov v základnej časti, takouto hrou sme nevyhrali prvé dve série. Z istých dôvodov ale takúto hru predvádzame teraz," uviedol kouč Tampy Bay Jon Cooper.

Na gól Toma Wilsona z 28. sekundy domáci zareagovali dobre a Brayden Point a Steven Stamkos otočili skóre. To ale bolo zo strany Lightning všetko. Potom robili domáci chyby a súper ich nemilosrdne trestal. "Celé play off bránime dobre, tieto dva zápasy už nie. Boli sme úspešní vďaka intenzívnej obrane, ale teraz sme v tom nechali nášho brankára samého. Musíme sa dobre pripraviť na najťažšie zápasy, ktoré nás v play off čakajú. Príchádza čas pravdy, teraz uvidíme, kto naozaj sme," povedal Stamkos.