Na Zóne bez peňazí v Trnave dostanú veci druhú šancu

TASR

Konať sa bude v Kalokagatii 16. júna. Je to termín, kedy bude Trnava hostiť dve veľké hudobné podujatia – tradičný festival duchovnej hudby Lumen a nový Trnafský festival.

ARCHÍVNE FOTO: Záber z festivalu Lumen. — Foto: TASR/Jozef Polešenský

Trnava 13. mája (TASR) – Letné pokračovanie Zóny bez peňazí chystajú v Trnave. Konať sa bude v Kalokagatii - centre voľného času v sobotu 16. júna. Je to termín, kedy bude Trnava hostiť dve veľké hudobné podujatia – tradičný festival duchovnej hudby Lumen a nový Trnafský festival na Štadióne Antona Malatinského. Na oboch sa počíta s hojnou účasťou najmä mladých ľudí z celého Slovenska a pre všetkých platí pozvánka prísť sa pozrieť aj na Zónu.

Mladí ľudia sú jednou z cieľových skupín Zóny bez peňazí. Môžu si prísť bezplatne vybrať z ponuky často originálnych odevov či iných vecí, ktoré bežne v obchode nedostanú a priniesli ich Trnavčania, ktorí ich doma už nepotrebujú. "Zóna je napríklad aj pre kreatívcov, čo dokážu veciam či šatám vdýchnuť nový život. Tiež pre mladé rodiny, ktorým deti rastú rýchlejšie, ako sa napĺňa peňaženka, a chceli by pre ne hračky, školské potreby či topánky," uviedla za tím dobrovoľných organizátorov Ľubica Lutzbauerová. Zóna má však ponuku aj pre seniorov, aby sa potešili peknými odevmi či potrebami do domácnosti, na ktoré im príjem už nesiaha.

Zóna bude otvorená od 9. do 14. hodiny. Deň predtým, v piatok 15. júna od 16. do 20. hodiny budú organizátori na rovnakom mieste od darcov prijímať všetky veci, ktoré majú nájsť nových majiteľov. "Máme záujem o letné odevy. Potrebujeme iba čisté a také, ktoré by si sami darcovia ešte obliekli. Rovnako preberieme iba funkčné predmety. Zašpinené, nemoderné a nefunkčné veci patria do zberného dvora, také preberať nebudeme," dodala Lutzbauerová. Práve z tohto dôvodu oslovujú verejnosť už teraz, aby mali záujemcovia o darovanie vecí čas ich pripraviť.