TASR

Dnes o 16:01 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Na ME v karate má najúspešnejšiu výpravu Španielsko

Slovenské karate s bronzom Doroty Balciarovej v kata obsadilo 16. miesto.

Na snímke Dorota Balciarová. — Foto: TASR - Martin Baumann

Novi Sad 13. mája (TASR) - Na 53. majstrovstvách Európy v karate sa v srbskom Novom Sade presadilo najmä Španielsko. V medailovej bilancii zvíťazilo so zbierkou 3-2-1. Slovenské karate s bronzom Doroty Balciarovej v kata obsadilo 16. miesto.

S vystúpením slovenskej reprezentácie v hale Vojvodina bol spokojný aj prezident Slovenského zväzu karate Daniel Líška: "Vďaka za medailu, no mohlo ich byť aj viac. Ukázalo sa, že sa reprezentácia na tento vrchol dôkladne pripravila. Možno, keby sme sa vyhli niektorým polemickým výrokom rozhodcov, o medailu by bojovali viacerí, no na to sa ťažko vyhovárať. Ani žreb niektorým nedoprial, trebárs Peter Fabian mal v kata excelentnú formu, no vo svojej vetve narazil na takú kvalitu, že sa dostal mimo repasáž."

Slovenské karate vzhľadom na financie dosahuje mimoriadne cenné výsledky. Po bronze Balciarovej sa historická zbierka na ME rozšírila už na 37 medailí (6-9-22). "Keď sa karate dostalo do olympijského programu, veľa krajín si so zvýšenými dotáciami výrazne polepšilo, u nás neustále narážame na mantinely. Aj preto vďaka za bronz Doroty Balciarovej. Pod vedením trénerského dua Baďura, Valenta jej forma výrazne narástla. V mládežníckej kategórii dosahovala prenikavé úspechy, no presadiť sa v seniorskej si vyžaduje niečo viac. Našla však podporu v Dukle, neustále študuje a opäť ukázala veľký potenciál," dodal Líška.