TASR

Dnes o 14:46 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Šiesty súper: Slovenskí hokejisti chcú zopakovať prekvapenie zo ZOH

Rusi odštartovali turnaj impozantne, keď už v prvých troch dueloch mali skóre 20:0.

Na archívnej snímke slovenskí hokejisti, zľava Martin Bakoš, Andrej Sekera, Dominik Graňák a Ladislav Nagy. — Foto: TASR Martin Baumann

Kodaň 13. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti by chceli v pondelok o 16.15 h zopakovať prekvapenie zo zimnej olympiády v Pjongčangu, kde zaskočili neskorších zlatých medailistov. V predposlednom súboji A-skupiny na majstrovstvách sveta v Kodani proti Rusku im pôjde o veľa, keďže favoritovi potrebujú zobrať body, aby si zvýšili šancu na postup do vytúženého štvrťfinále.

Vo februári to bol posledný vzájomný súboj týchto dvoch krajín, no zborná nastúpila ešte pod vlajkou "Olympijských športovcov z Ruska" (OŠR). Tí viedli už po piatich minútach 2:0, Slováci však dokázali do prvej prestávky vyrovnať a v 49. minúte rozhodli v presilovke. Pri víťazstve na ZOH bol aj Martin Bakoš. "Veľmi sa na ten zápas teším, pretože máme stále šancu na štvrťfinále. Máme to vo svojich rukách. Na olympiáde sme ich dokázali zdolať, takže možné je všetko a ja verím, že im zajtra zoberieme nejaké body," povedal Bakoš, podľa ktorého však už nebude také ľahké prekvapiť. "Budú nám to chcieť vrátiť. Nikto nemá rád prehry, ale predsa len Rusi sú veľmoc. Druhá vec je, že tu majú možno lepšie mužstvo ako tam."

Na ZOH sa mu proti zbornej darilo, strelil gól a pridal aj asistenciu. V príprave mal dobrú formu, keď nazbieral sedem bodov, no na prebiehajúcom šampionáte zatiaľ bodovo mlčí. "Formu mám stále, takú malú na bábovku na plechu," zažartoval. "Ale áno, na ľade to nepadá, trošku sa tam vpredu trápime. Šance sú, ale v ten posledný moment si to nedáme dobre. Verím, že to príde v dôležitých momentoch. Bolo by pekné, keby som to prelomil, no ak nad nimi zajtra vyhráme, bude mi to úplne jedno. Pokojne nech vyhráme 1:0," zaželal si.

O tom, že dokážu hrať vyrovnanú partiu s každým súperom, presvedčili Slováci už v sobotňajšom zápase s obhajcami trofeje zo Švédska (3:4 pp). Dokázali zmazať dvojgólové manko a v závere boli aktívnejší a bližšie k víťaznému gólu. "Samozrejme, pomohlo to nášmu sebavedomiu. Včera to bolo perfektné, pretože sme všetci plnili, čo sme mali, celý systém a vygradovalo to peknými gólmi. Za tým je však veľa roboty a my musíme hrať rovnako proti Rusom, tým ich môžeme zaskočiť. Nemôžeme proti nim zaspať. Každý s každým môže vyhrať. Samozrejme, Rusi majú veľkú kvalitu a budeme potrebovať aj trošku šťastia. Verím, že sa k nám prikloní," pokračoval krídelník druhej formácie.

Rusi odštartovali turnaj impozantne, keď v prvých troch dueloch mali skóre 20:0. V ďalšom však prehrali s Českom 3:4 po predĺžení a v sobotu zdolali Švajčiarov tesne 4:3. "Je to ďalší z favoritov majstrovstiev. Sú veľmi pohybliví, dobre korčuľujú a kombinujú. Veľakrát sa snažia dávať góly až do prázdnej bránky, majú veľmi rýchly prechod z obrany do útoku. Takže typická ruská škola založená na dobrom korčuľovaní a palicovej technike," predstavil najbližšieho súpera asistent trénera Vladimír Országh.

Najproduktívnejším hráčom Rusov na MS je s ôsmimi bodmi veterán Pavel Dacjuk (2+6), za ním nasleduje Kirill Kaprizov, ktorý strelil v piatich dueloch rovnaký počet gólov a pridal aj dve asistencie. Šesť bodov nazbierala štvorica - Arťom Anisimov, Michail Grigorenko, Jevgenij Dadonov a Alexander Barabanov. Brankárske povinnosti si striedajú Igor Šestorkin a Vasilij Košečkin.

"Švédi sú veľmi dobrí korčuliari a veľmi dobre fyzicky vybavení, hrajú hokej, ktorý majú v sebe od juniorských rokov. V Rusku sa kluby od seba trochu líšia, ale čo majú spoločné, je, že hráči sú veľmi kreatívni a možno aj viac ako Švédi. Navyše sú posledné roky oveľa disciplinovanejší a tímovejší. Myslím si, že čo sa kvality týka, bude to podobný zápas ako so Švédmi, ale s trochu iným štýlom," povedal obranca Dominik Graňák.

Slováci majú s Rusmi negatívnu bilanciu, dokopy sa stretli v 37 dueloch, z ktorých vyhrali desať, päť remizovali a v 22 ťahali za kratší koniec so skóre 91:118. V týchto štatistikách však nie je zahrnutý posledný vzájomný duel zo ZOH, keďže Rusko tam vystupovalo pod hlavičkou OŠR.

Predchádzajúce stretnutia Slováci prehrali 2:3 po predĺžení v rámci prípravného turnaja MECA Hockey Games 2017 v nórskom Hamare a 2:4 na Nemeckom pohári v Augsburgu. Na svetovom šampionáte sa krajiny naposledy stretli vlani v Kolíne nad Rýnom, kde zborná jasne dominovala a triumfovala vysoko 6:0.

Predpokladané zostavy: