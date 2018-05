TASR

PAOK Solún vyhral Grécky pohár, Mak: Sme najlepší v Grécku

PAOK obsadil v gréckej lige druhú priečku práve za AEK a vybojoval si účasť v Lige majstrov.

Róbert Mak, archívna snímka. — Foto: TASR Martin Baumann

Atény 13. mája (TASR) - Futbalisti PAOK Solún vyhrali šiestykrát v histórii Grécky pohár. V sobotňajšom finále zdolali AEK Atény 2:0 a obhájili prvenstvo z vlaňajška. V drese víťazného tímu nastúpil slovenský reprezentant Róbert Mak v 52. minúte za nerozhodného stavu. O triumfe rozhodli gólmi Vieirinha a Dimitris Pelkas. PAOK obsadil v gréckej lige druhú priečku práve za AEK a vybojoval si účasť v Lige majstrov.

"Hrali sme výborne od prvej minúty. Tak, ako sme si povedali pred zápasom. Síce sme v prvom dejstve gól nedali, no verili sme, že to dokážeme po zmene strán. A bolo to tak! Dali sme dva góly a sme najlepší v Grécku," citovala Maka jeho oficiálna internetová stránka. "Tento úspech má veľkú hodnotu. Veď sme vyhrali v Aténach a sme veľmi šťastní. Paráda! Na štadióne bolo 18-tisíc našich priaznivcov, s ktorými sme už tento úspech oslávili. Doma nás po prílete bude čakať minimálne 20-tisíc fanúšikov. Tešíme sa na dlhé oslavy," dodal Mak.