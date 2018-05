TASR

NHL: Winnipeg v prvom zápase finále Západnej konferencie zdolal Vegas

Brankár Winnipegu Jets Connor Hellebuyck v akcii. — Foto: TASR/AP

New York 13. mája (TASR) - Hokejisti Winnipegu Jets zvíťazili v prvom zápase finále play off Západnej konferencie NHL na domácom ľade nad Vegas Golden Knights 4:2. K mikrosúboju slovenských útočníkov Marka Daňa a Tomáša Tatara neprišlo, keď ani jeden z nich nefiguroval na súpiske svojho tímu.

Nováčikovi súťaže, ktorý si miestenku v konferenčnom finále vybojoval vďaka postupom cez Los Angeles Kings a San Jose Sharks, nevyšiel úvod stretnutia. Už v 8. minúte prehrával s Jets 0:3 a manko v ďalšom priebehu nedokázal dohnať. V drese víťazného tímu sa tromi asistenciami blysol kapitán Blake Wheeler, ktorý ich má v play off na konte už 15. "Je samozrejme skvelé streliť prvý gól. Myslím, že každý sa hneď na ľade cíti uvoľnenejšie. Je ľahšie hrať, keď vedieme," povedal fínsky útočník Patrik Laine.

Brankár Golden Knights Marc-Andre Fleury, ktorý vedie štatistiku brankárov so štyrmi čistými kontami v play off, tentoraz nemal svoj deň a z 26 striel inkasoval štyri góly. Pocítiť mu to dali aj fanúšikovia "rytierov", ktorí sa dožadovali jeho striedania. Skúseného Kanaďana to však nerozhádzalo: "Už som to zažil viackrát, raz vás milujú, inokedy nenávidia. Nenechám sa tým rozhádzať." Už 12. presný zásah v play off zaznamenal center Jets Mark Scheifele a upevnil si tak pozíciu najlepšieho strelca nadstavbovej časti.

"Určite sme si úvodný zápas predstavovali inak. Domáci mali na oddych len dva dni, ale boli pripravení lepšie ako my. Uvidíme, čo v nás naozaj je. V pondelok musíme bezpodmienečne vyhrať," povedal po zápase center Jonathan Audy-Marchessault, ktorý asistoval pri oboch góloch hostí.

Druhý zápas je na programe v noci na utorok o 02.00 SELČ opäť na ľade Winnipegu.