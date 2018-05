TASR

Carapaz triumfoval v 8. etape Gira: Veľmi sa z toho teším

Ekvádorčan mal v poslednom kilometri najsilnejšie nohy.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Mercogliano 12. mája (TASR) - Ekvádorský cyklista Richard Carapaz z tímu Movistar zvíťazil v sobotňajšej ôsmej etape 101. ročníka pretekov Giro d'Italia. Na druhom mieste prišiel do cieľa Talian Davide Formolo (Bora-Hansgrohe), tretí skončil Francúz Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Na čele celkového poradia je naďalej Brit Simon Yates.

Pokusy o úniky boli dlho neúspešné, situáciu v pelotóne kontroloval tím Mitchelton - Scott. V posledných desiatich kilometroch sa vpredu držala štvorica Matteo Montaguti, Jan Polanc, Matej Mohorič, Koen Bouwman. V úplnom závere počas hustého dažďa však všetkých prekvapil Carapaz. Ekvádorčan mal v poslednom kilometri najsilnejšie nohy a pripísal si etapové víťazstvo.

V nedeľu je na programe kopcovitá deviata etapa Pesco Sannita - Gran Sasso s dĺžkou 225 kilometrov.

"Je to veľmi emotívny zážitok získať prvé víťazstvo na Grand Tour. Veľmi sa z toho teším, pred Girom som tvrdo pracoval. Na konci som mal dobré nohy a rozhodol som sa zaútočiť pomerne skoro, dva kilometre pred páskou. Povedal som si, že je to dobré miesto, lebo v šprinte skupiny by som nemal šancu," povedal podľa portálu cycling-info.sk Carapaz.