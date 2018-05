TASR

Zverev postúpil do semifinále turnaja ATP v Madride

Na snímke tenista Alexander Zverev. — Foto: TASR/AP

Madrid 12. mája (TASR) - Juhoafrický tenista Kevin Anderson sa prebojoval do semifinále dvojhry na turnaji ATP v Madride. V piatkovom štvrťfinále si ako nasadená šestka poradil so Srbom Dušanom Lajovičom po boji v troch setoch 7:6 (3), 3:6 a 6:3.

Nasadená jednotka Španiel Rafael Nadal prehral s päťkou podujatia Rakúšanom Dominicom Thiemom 5:7 a 3:6. Tridsaťjedenročný Nadal tak prišiel o skvelú rekordnú sériu v počte vyhratých setov za sebou na rovnakom povrchu. V predchádzajúcom súboji zdolal Argentínčana Diega Sebastiana Schwartzmana a pokoril tak rekord Američana Johna McEnroea, keď uspel na antuke už v 50 setoch v sérii. McEnroe v roku 1984 dokázal získať bez prerušenia 49 setov na koberci.

V piatok však 24-ročný Rakúšan 16-násobného grandslamového šampióna pripravil nielen o sériu, ale na jeho domácom turnaji ho obral o šancu na šiesty titul. Thiem s Nadalom pred rokom prehral vo finále, teraz sa mu ale dokonale revanšoval. Zápas trval 1:56 hodiny a Thiem po ňom upravil vzájomnú bilanciu so súperom na 3:6. V boji o finále sa Rakúšan stretne s Andersonom.

"Samozrejme, som nespokojný a sklamaný. Skúšal som sa dostať späť do zápasu, ale nebol som dostatočne dobrý. Súper bol lepší," citovala Nadala agentúra AP. "Zdolať Rafu na antuke je jedna z najťažších vecí. Je to teda veľmi špeciálne. A ešte špeciálnejšie je zdolať ho v jeho vlasti, resp. v jeho obývačke v Madride. Musím byť šťastný. Bol to neuveriteľný zápas," povedal Thiem.