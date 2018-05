TASR

DAC a Slovan v priamom súboji o 2. miesto, Senici stačí bod na baráž

V pozícii novopečených majstrov sa futbalisti Spartaka Trnava predstavia v predposlednom 9. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy 2017/18 na ihrisku Žiliny

Zľava Erik Čikoš (Slovan) a Erik Pačinda (Dunajská Streda), archívna snímka. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 12. mája (TASR) - V pozícii novopečených majstrov sa futbalisti Spartaka Trnava predstavia v predposlednom 9. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy 2017/18 na ihrisku Žiliny, kde sa s päťročným pôsobením pod Dubňom rozlúči tréner domáceho MŠK Adrián Guľa. Ten sa stal novým kormidelníkom slovenskej reprezentácie do 21 rokov.

"Táto správa nás nemilo prekvapila. Tréner bol s nami dlhé roky, čo je na slovenské pomery neobvyklé. Pod jeho vedením sme sa všetci zlepšovali a to, aký pokrok chalani urobili, bolo vidieť aj na ihrisku. Zatiaľ je stále s nami, takže si to možno ešte až tak veľmi neuvedomujeme. Máme pred sebou posledné dva zápasy, no po nich to bude určite veľmi smutné rozlúčenie. Svojou prácou dokázal, že je jeden z najlepších slovenských trénerov," citovala oficiálna internetová stránka najvyššej slovenskej súťaže slová stredopoliara Žiliny Viktora Pečovského. Trnava cestuje na pôdu vlaňajšieho šampióna už bez tlaku na svojich pleciach, ktorý zo seba "bíli andeli" sňali minulý víkend víťazstvom 2:0 nad Dunajskou Stredou. Spečatili ním zisk vytúženého titulu, na ktorý čakali dlhých 45 rokov.

Dunajská Streda v priamom súboji proti Slovanu Bratislava môže pre seba definitívne ukoristiť 2. priečku v tabuľke a dosiahnuť tak historicky najlepšie umiestnenie v dejinách klubu v ére samostatnosti. Pred "belasými" má tím zo Žitného ostrova jednobodový náskok, na spečatenie účasti v Európskej lige stačí zverencom trénera Marca Rossiho aj nerozhodný výsledok. "Trnava je už za nami, teraz sa treba skoncentrovať na Slovan. Poznáme ho a vieme, že po prehre v Ružomberku k nám určite príde v najsilnejšej zostave a s cieľom vyhrať. Bude to veľké derby, ktoré má väčší náboj ako tie proti Trnave," uviedol pre oficiálnu stránku DAC-u stredopoliar Marin Ljubičič. Ak Slovan skončí do tretieho miesta, tímy zo 4.–7. priečky zabojujú o miestenku v EL v baráži.

V skupine o udržanie púta najväčšiu pozornosť súboj Senice s 1. FC Tatran Prešov. Záhoráci majú dve kolá pred koncom sezóny pred Prešovčanmi trojbodový náskok a stačí im neprehrať, aby priamo nezostúpili do druhej ligy, keďže majú lepšiu bilanciu zo vzájomných zápasov. Pre predposledný tím najvyššej súťaže sa však sezóna neskončí, čaká ho baráž s druhým mužstvom II. ligy. "Na remízu nemôžeme a ani nebudeme hrať, zaujíma nás jedine víťazstvo, a tým pádom miestenka v baráži. Prispôsobíme tomu všetko," povedal kapitán Senice Michal Ranko. O niečo horšia nálada panuje v Tatrane, ktorý sa zosunul na poslednú priečku a hrozí mu, že sa tretíkrát s najvyššou súťažou rozlúči. Najstarší slovenský klub z nej vypadol v rokoch 2002 a 2013. "Prešov je futbalové mesto. Ľudia sú nespokojní s tým, kde sa nachádzame. Určite je to dané aj domácim prostredím v Poprade, kam sa mnohým nechce dochádzať. V Prešove by nás určite povzbudzovalo viac fanúšikov. Viem však, že klub robí všetko pre postavenie nového štadióna, všetko je schválené a hádam tu čoskoro aj bude stáť. Vtedy sa ľudia vrátia na ligový futbal v Prešove a my k tomu musíme prispieť takisto. Potrebujeme vyhrať nad Senicou a v záverečnom kole si zachrániť fortunaligovú príslušnosť," citoval portál fortunaliga.sk slová prešovského trénera Antona Mišovca.

Všetky zápasy 9. kola nadstavbovej časti FL majú jednotný výkop v sobotu 12. mája o 17.45 h. Záverečné 10. kolo je na programe v sobotu 19. mája o 17.00 h.