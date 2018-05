TASR

Dnes o 07:31 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bielorusko podľahlo Česku, rozhodla prvá tretina

Česi sú v priebežnej tabuľke so ziskom 9 bodov na treťom mieste, Bielorusi ju bez bodu uzatvárajú.

Český tím, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Kodaň 11. mája (TASR) - Hokejisti Česka zvíťazili v piatok v Kodani vo svojom piatom zápase A-skupiny MS nad Bieloruskom 3:0. Favorit rozhodol o svojom triumfe v prvej tretine, v ktorej strelil všetky tri góly. Česi sú v priebežnej tabuľke so ziskom 9 bodov na treťom mieste, Bielorusi ju bez bodu uzatvárajú.

Bielorusi zohrajú najbližší zápas v sobotu 12. mája o 16.15 h proti Rakúsku, Česi nastúpia o deň neskôr o 16.15 h proti Francúzsku.

A-skupina (Kodaň): Bielorusko - Česko 0:3 (0:3, 0:0, 0:0) Góly: 9. Šulák (Krejčí), 16. Horák (Plekanec), 19. Řepík (Moravčík, Červenka). Rozhodcovia: Gofman (Rus.), Schukies - Kohlmüller (obaja Nem.), Sormunen (Fín.), vylúčení 7:2 na 2 min, presilovky 0:1, oslabenia: 0:0, 5636 divákov. Bielorusko: Trus – Falkovskij, Vorobej, Denisov, Korobov, Lisovec, Chenkeľ, Ustinenko – Demkov, Platt, Šarangovič – Pavlovič, Suško, Kovyršin – Razvadovskij, Kislyj, Gavrus – Drozd, Levša, Kitarov. Česko: Francouz – Gudas, Šulák, Hronek, Moravčík, Sklenička, Jordán, Krejčík, Polášek – Červenka, Faksa, Řepík - Jaškin, Krejčí, Pastrňák – Kubalík, Hyka, Nečas – Nestrašil, Plekanec, Horák.

Favorit mal od začiatku hru pevne v rukách, hralo sa prevažne v obrannom pásme Bieloruska, na gól však čakali diváci do 9. minúty. V presilovej hre sa od modrej čiary trafil Šulák. V 16. minúte pridali Česi ďalší gól, keď sa Plekanec pohral s brankárom Trusom a naservíroval krásnu prihrávku Horákovi. Ten zakončoval poľahky do odkrytej bránky. Skóre prvej tretiny uzavrel Řepík. V tej druhej najskôr mieril Moravčík iba do brvna, rovnakou mincou odpovedal Gavrus, ktorý svoj pokus namieril do žrde. V závere zachránil Bielorusov Trus po šanci Nečasa. Český tím bol stále nebezpečnejší, jeho dominancia bola veľká, ale gólovo sa už od konca zápasu presadiť nedokázal.

Tabuľka A-skupiny: 1. Švédsko 4 4 0 0 0 19:2 12 2. Rusko 4 3 0 1 0 23:4 10 3. Česko 5 1 3 0 1 17:12 9 4. Švajčiarsko 4 2 1 1 0 14:9 9 ----------------------------------- 5. SLOVENSKO 4 2 0 1 1 9:8 7 6. Francúzsko 5 2 0 0 3 12:18 6 7. Rakúsko 5 0 0 1 4 6:26 1 8. Bielorusko 5 0 0 0 5 4:25 0 /zápasy, víťazstvá v riadnom čase, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry v riadnom čase, skóre, body/

hlasy po zápase:

Josef Jandač, tréner ČR (zdroj: idnes.cz): "Som rád, že sme k výsledku dokráčali v pokoji bez nervov. Po vydarenej prvej tretine sme to mali pod kontrolou, opadlo tempo. Mali ešte pridať ďalšie góly."