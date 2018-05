TASR

Dnes o 07:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Jána Masla za faul na Savičeviča zväz na dva mesiace suspendoval

DK riešila aj finále Slovnaft Cupu, predvolaný viceprezident Slovana Ivan Kmotrík ml. sa však vypočutia nezúčastnil, o čom komisiu vopred informoval.

Na snímke vľavo Ján Maslo (MFK Ružomberok). — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 11. mája (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu potrestala nepodmienečným dištancom na dva mesiace obrancu Jána Masla z MFK Ružomberok za tvrdý zákrok na stredopoliara Slovana Bratislava Vukana Savičeviča. Informovala o tom úradná správa SFZ č. 44.

DK tiež suspendovala stredopoliara DAC Dunajská Streda Zsolta Kalmára na tri týždne za červenú kartu v súboji 8. kola nadstavby o titul v Trnave. Maďarský futbalista sa dostal do stretu s Andrejom Kadlecom, ten však rozhodcom potrestaný nebol a tak mu trest udelila až disciplinárka. Za „prudké a násilné vrazenie rukami do súpera do oblasti krku, vykonané nadmernou silou a intenzitou“ si nezahrá rovnako tri týždne. Miesto Kadleca rozhodca vtedy chybne vylúčil Vachtanga Čanturišviliho, tomu boli účinky červenej karty zrušené a môže najbližšie v Žiline nastúpiť.

DK riešila aj finále Slovnaft Cupu, predvolaný viceprezident Slovana Ivan Kmotrík ml. sa však vypočutia nezúčastnil, o čom komisiu vopred informoval. Menovaného tak predvolali na štvrtok 17. mája. Klub však už spoznal finančnú pokutu za vulgárne pokriky fanúšikov, poškodenie zariadenia štadióna, použitie pyrotechniky, vhadzovanie pyrotechniky na plochu a viacnásobné prerušenie hry, čoho následkom bolo vypratanie ich sektora, ktorá je vo výške 6500 eur. Slovan má tiež na dva zápasy uzavretý sektor hostí pri vonkajších zápasoch a zároveň má povinnosť vysporiadať škodu na majetku štadióna v Trnave.

Ružomberčania za skandovanie a spievanie vulgárnych sloganov dostali pokutu 300 eur. Návšteva Ivana Kmotríka v rozhodcovskej šatni mala za následok finančný trest pre samotných arbitrov, Patrik a Dušan Hrčkovci, Gabriel Ádám, Miroslav Benko, Dušan Sedlák i Pavol Chmura musia zaplatiť každý 400 eur.