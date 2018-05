Domáci Dáni porazili Nórsko: Všetky góly padli v presilovkách

Herning 11. mája (TASR) - Hokejisti Dánska zvíťazili v zápase B-skupiny MS nad Nórskom 3:0. Domáci reprezentanti ťažili z výborných presiloviek, v ktorých dosiahli všetky tri góly. Dvojgólovým hrdinom Dánom bol Nicklas Jensen, čisté konto si udržal brankár Frederik Andersen. Nóri neskórovali už v treťom zápase v rade.

Jedným z čiarových rozhodcov zápasu bol Slovák Peter Šefčík. Dáni nastúpia na ďalší zápas v sobotu od 16.15 proti výberu Kórejskej republiky, súperom Nórov budú v nedeľu od 16.15 reprezentanti USA.

B-skupina (Herning):

Dánsko - Nórsko 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Góly: 20. N. Jensen (P. Larsen, Regin), 27. N. Jensen (P. Larsen, Bjorkstrand), 34. Storm (Bödker, Jensen). Rozhodcovia: Hribik (ČR), Mayer (USA) - Šefčík (SR), McCrank (Kan.), vylúčení: 5:6 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 10.800 divákov.

zostavy:

Dánsko: Andersen - Nich. Jensen, O. Lauridsen, Lassen, Larsen, Nich. Jensen, D. Nielsen, Kristensen - Bjorkstrand, F. Nielsen, Bödker - Hardt, Regin, Storm - Nick. Jensen, Jesp. Jensen, Bau Hansen - Christensen, Jakobsen, Russel

Nórsko: Haukeland - Bonsaksen, Holös, Bull, Johannesen, Espeland, Sörvik, Sveum - Kristiansen, Roest, Röymark - K. A. Olimb, M. Olimb, Lindström - Salsten, Bastiansen, Olsen - Hoff, Forsberg, Thoresen

hlas (IIHF):

Frans Nielsen, útočník Dánska: "Hrali sme dobrý hokej. Nie sme dokonalí, no máme dobrý tím a Freddy (Andersen) nás podržal počas slabších momentov. Som veľmi rád, že sme potešili svojich fanúšikov, o to nám ide. Teraz sme v dobrej pozícii. Musíme sa však sústrediť na najbližší zápas, v ktorom budeme favorit, no táto pozícia nie je jednoduchá."