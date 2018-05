TASR

Dnes o 07:25 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na Slovensko mieri inštrumentálne duo 2Cellos

Absolvent londýnskej Royal Academy of Music Luka Sulic a Stjepan Hauser, ktorý vyštudoval Royal Northern of Music v Manchestri, očarili aj Eltona Johna.

Ilustračná snímka — Foto: FOTO TASR - Vladimír Benko

Bratislava 11. mája (TASR) - Na Slovensko mieri inštrumentálne duo 2Cellos. V bratislavskej Incheba Expo aréne vystúpi 15. júna.

Venuje sa filmovej hudbe, klasike, ale aj popu či rocku v netradičnej podobe. Violončelisti Luka Sulic a Stjepan Hauser pravidelne vypredávajú koncertné haly v Amerike, Ázii, Austrálii aj v Európe. Hudba AC/DC, Guns'n'Roses, Nirvany, Michaela Jacksona či piesne z filmov Titanic, Pán prsteňov alebo Love Story v jeho sláčikovom podaní sú veľkým zážitkom.

"Jeho skladby na YouTube dosahujú neuveriteľných 580 miliónov pozretí. Som preto veľmi rád, že sa nám podarilo dostať duo aj na Slovensko," uviedol pre médiá Petr Duben zo spoločnosti Czechoslovak Music Factory.

Absolvent londýnskej Royal Academy of Music Luka Sulic a Stjepan Hauser, ktorý vyštudoval Royal Northern of Music v Manchestri, očarili aj Eltona Johna. "Choďte sa na nich pozrieť naživo, sú naozaj úžasní! Nespomínam si, že by som od koncertu Jimiho Hendrixa niekedy v 60. rokoch videl niečo také strhujúce," povedal sir Elton John.

2Cellos sa stali populárnymi na celom svete v roku 2011, keď si ich poňatie skladby Smooth Criminal už v prvých týždňoch pozreli viac ako tri milióny fanúšikov. Dodnes má táto pieseň viac ako 28 miliónov zhliadnutí.

TASR informovala PR manažérka Eva Sládková.