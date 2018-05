TASR

Dnes o 16:18 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní V súťaži Mladý ekofarmár dominovali dievčatá

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Pavol Zachar

Kežmarok 11. mája (TASR) – V 19. ročníku súťaže Mladý ekofarmár, ktorú v piatok vyhodnotili v Kežmarku, dominovali dievčatá. Ján Angelovič, zástupca riaditeľa Strednej odbornej školy (SOŠ) Kušnierska brána v Kežmarku, ktorá súťaž pripravila v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, pre TASR uviedol, že v celonárodnom kole súťaže zvíťazila Lenka Žiaková zo SOŠ veterinárnej v Nitre.

„Druhé miesto obsadila Michaela Žabková zo SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrice a tretia skončila Patrícia Milcová zo SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku zo Žiliny," doplnil Angelovič.

Tajomníčka súťaže Jana Bočkajová, ktorá stála pred takmer 20 rokmi pri jej vzniku, konštatovala, že tento ročník bol na veľmi vyrovnanej úrovni najmä v prvej polovici výsledkovej listiny. „V niektorých častiach súťaže bola úroveň o čosi lepšia ako po minulé roky, trošku horšie to bolo v tých laboratórnych chemických rozboroch, kde by sa žiadalo viac praxe. Ale to súvisí s vybavením i zameraním jednotlivých škôl," zhodnotila Bočkajová. Dodala, že v minulosti boli žiaci aj o čosi ambicióznejší ako teraz.

Teoretické vedomosti študentov boli podľa hodnotenia komisie na slušnej úrovni, je na nich vidieť, že majú záujem a chcú sa veľa dozvedieť o tomto odbore. Horšie je to však s praktickými schopnosťami žiakov. „Túto tendenciu pozorujeme už niekoľko rokov, školám chýba duálne vzdelávanie, je tam vidieť menšie nedostatky v zručnostiach žiakov, a že tej praxe je tam menej. Pomaly sa nám vytráca aj chémia a praktické cvičenia z chémie vo vyučovaní a poľnohospodárstvo je aj o chémii. Takže sa pomaly vytráca to, čo robí gazdu gazdom," konštatoval predseda hodnotiacej komisie Vladimír Tančin z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Nitre. Vyzdvihol však zanietenie študentov a fakt, že niektorí z nich sa snažia rozvíjať sa aj mimo školy a majú doma malé či väčšie hospodárstvo.

Cieľom súťaže Mladý ekofarmár je rozvíjať tvorivé odborno-teoretické vedomosti budúcich absolventov o zložení, získavaní a spracovaní mlieka a praktické zručnosti v niekoľkých súťažných disciplínach. Prvú časť tvoril 30-minútový vedomostný test, v degustačných skúškach súťažiaci ochutnávali a vizuálne posudzovali päť druhov mliečnych výrobkov. Pri laboratórnych skúškach surového kravského mlieka určovali jeho správnu mernú hmotnosť, stanovovali jeho kyslosť tzv. titračnou metódou a N–testom dokazovali produkty zápalu vemena v mlieku. V časti venovanej rastlinnej výrobe a krmovinárstvu súťažiaci absolvovali praktické výpočty zásob, poznávanie osiva obilnín, strukovín, olejnín, tráv či ďatelinovín, liečivých rastlín a botanický rozbor pasienkového porastu. „Praktická časť prebiehala v dojárni, kde súťažiacich hodnotili zo zručností pri dojení dojacím strojom a dodržiavania zásad hygienického programu získavania mlieka," doplnil Angelovič.

Komisia hodnotila celkom 23 jednotlivcov z 11 stredných škôl zameraných na poľnohospodárstvo, agropodnikanie či potravinárstvo, životné prostredie, ekológiu a veterinárstvo. „Odkedy túto súťaž organizujeme, tak sa zmenilo veľmi veľa, pretože tie podmienky týkajúce sa praxe v tých začiatkoch, boli lepšie. Existovali totiž školské hospodárstva, kde žiaci praxovali a mali viac hodín praktického vyučovania. Teraz už na Slovensku existuje len jeden jediný školský majetok v Trnave, ostatné zanikli," uzatvára Bočkajová.