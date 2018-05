TASR

Novou Miss Fortuna ligy sa stala Silvia Fialková z Michaloviec

Ako víťazku ju vyhlásila symbolicky ďalšia východniarka a čerstvá Miss Slovensko 2018 Dominika Grecová.

Ilustračné foto. — Foto: TASR

Bratislava 11. mája (TASR) - V popradskom Aquacity vo štvrtok vyvrcholil celosezónny projekt Miss Fortuna ligy 2018, najlepšie sa so všetkými výzvami popasovala Silvia Fialková reprezentujúca Zemplín Michalovce. Ako víťazku ju vyhlásila symbolicky ďalšia východniarka a čerstvá Miss Slovensko 2018 Dominika Grecová.

"Určite som v kútiku duše cítila stres, hoci už mám zopár skúseností s podobnými súťažami. Napokon som to však predýchala a teraz sa už iba radujem," citovala "Sisu" Fialková oficiálna tlačová Únie ligových klubov. Fialková je aktívnou a veľmi úspešnou body fitnesskou, no má za sebou aj futbalovú kariéru. Aj preto jej voľná disciplína – ekvilibristika s loptou nerobila problém. „S partnerom Markom Popovskim sme už takto vystupovali viackrát, takže som na to zvyknutá.“ Novú Miss Fortuna ligy dekorovala čestná predsedníčka poroty a riaditeľka Miss Slovensko Karolína Chomisteková.

Titul 1. vicemiss patrí Zuzane Lichej zastupujúcej ViOn Zlaté Moravce. Titul 2. vicemiss Fortuna ligy si odniesla reprezentantka FC Nitra Veronika Ferencziová a online fanúšikovskú anketu „Miss Fanúšik“ vyhrala Adriána Hazuchová z FK Senica.

Ako člen poroty sa na slávnostnom galavečeri predstavil bývalý reprezentant Slovenska Marek Sapara. „Pohľad na krásne baby, ktoré zároveň niečo dokážu aj s loptou, vždy poteší. Ja som veľmi rád, že sme vybrali Miss Fortuna ligy a všetci sme si spolu užili krásny večer. Všade vo svete sú podobné akcie bežným marketingovým nástrojom a je super, že niečo také už máme aj na Slovensku,“ pochvaľoval si vydarené podujatie účastník majstrovstiev sveta 2010.

"Projekt Miss Fortuna ligy bol veľmi zaujímavý z fanúšikovského pohľadu, a zároveň máme za sebou vydarený galavečer aj pre partnerov, ktorí nás počas celej sezóny podporujú a majú radi slovenský futbal," povedal prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák, ktorý verí, že sa znova podarilo o niečo viac zvýšiť povedomie o slovenskej najvyššej súťaži. „Pred štyrmi rokmi, keď sme prišli ako nové vedenie do ÚLK, sme si dali za cieľ mať v každej sezóne nový a zaujímavý projekt. Od trofeje pre majstra, cez súboj zručností, sme sa dostali až k miss. Uvidíme, čo vymyslíme v novom ročníku a či bude miss aj pokračovať. V prvom rade chceme, aby fanúšikovia cítili, že robíme niečo práve pre nich."

Výsledky Miss Fortuna ligy: Miss Fortuna ligy – Silvia Fialková (Zemplín Michalovce) I. vicemiss Fortuna ligy – Zuzana Lichá (ViOn Zlaté Moravce) II. vicemiss Fortuna ligy – Veronika Ferencziová (FC Nitra) Miss Fanúšik – Adriána Hazuchová (FK Senica)