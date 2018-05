TASR

AGROREZORT: Prioritou ostáva, že zviera nie je vec, ale cítiaca bytosť

Novela zákona o veterinárnej starostlivosti je aktuálne v druhom čítaní a poslanci o nej majú definitívne rozhodnúť práve na prebiehajúcej schôdzi.

Bratislava 11. mája (TASR) - Úplnou prioritou ministerstva pôdohospodárstva pri novele zákona o veterinárnej starostlivosti aj naďalej ostáva ambícia, aby zviera nebolo vecou, ale živou cítiacou bytosťou. A to v zákone zostáva. Rezort to uviedol ohľadom kritiky opozičného poslanca Zsolta Simona (nezaradený), podľa ktorého návrh tejto novely zavádza nebezpečné precedensy a je len vládnou propagandou obsahujúcou viaceré nezmysly.

"Je veľmi dobrým sloganom, že živé zviera nie je vec. Problémom je, že táto formulácia bola v zákone len pred medzirezortným pripomienkovým konaním. Po schválení vládou tam už takéto striktné znenie nie je," upozornil Simon. Ministerstvo v reakcii uviedlo, že presné znenie ustanovenia, ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník, bolo definitívne upravené po pripomienkovom konaní na základe vznesených zásadných pripomienok jednotlivých subjektov.

Simon zároveň označil za nebezpečný precedens návrh ustanovenia, podľa ktorého má získať veterinárny inšpektor oprávnenie vstúpiť do obydlia, ak existuje dôvodné podozrenie z týrania zvieraťa. "Už platný zákon o veterinárnej starostlivosti umožňuje úradnému veterinárnemu inšpektorovi vstupovať do miest, kde sa držia alebo prepravujú zvieratá. Novela iba precizuje toto ustanovenie. Treba ale uviesť na pravú mieru, že len úradný veterinárny lekár, nie súkromný, teda veterinárny inšpektor, ktorý je zamestnaný na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, smie vstupovať do miest, kde sa držia zvieratá," tvrdí ministerstvo.

Zsolt Simon tiež poukázal na nedávny prípad z juhu Slovenska, kde muž uviazal psa za auto a ťahal ho. Zviera zahynulo a polícia skonštatovala, že je to len priestupok. "Keď sa prijme táto novela, zmení sa niečo? Bol by to trestný čin? Nie, nič sa nezmení," tvrdil Simon s tým, že prijatím zákona v skutočnosti zvieratá lepšie chrániť nebudeme.

Ministerstvo pôdohospodárstva tvrdí, že podrobnosti tohto prípadu nepozná. "Ale podľa uvedeného opisu pravdepodobne išlo o obzvlášť krutý a surový spôsob konania človeka a utýranie zvieraťa, teda tento prípad vykazuje známky trestného činu. Polícia by pri takýchto prípadoch mala spolupracovať s kontrolným orgánom vo veterinárnej oblasti a súdnym znalcom v odbore veterinárstvo. Novela zákona zadefinovala aj pojem utýrania a preklasifikovala konania považované za týranie, takže bude jednoduchšie dokázateľné, či ide len o priestupok alebo trestný čin," dodal rezort.

Novela zákona o veterinárnej starostlivosti je aktuálne v druhom čítaní a poslanci o nej majú definitívne rozhodnúť práve na prebiehajúcej schôdzi. Právna norma má definovať zviera ako cítiacu bytosť a tiež zavádza opatrenia proti množiteľom aj proti týraniu zvierat. Materiál prináša zmeny aj v Občianskom zákonníku. Novelou sa rieši aj trávenie zvierat na sídliskách a cirkusy. Agrorezort si od novely sľubuje aj efektívnejšiu ochranu práv zvierat najmä pred týraním. Posilnia sa totiž právomoci veterinárnych inšpektorov. V prípade podozrenia z týrania budú mať právo vstúpiť na pozemok aj bez policajtov.