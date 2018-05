TASR

V predbežnej nominácii Ruska na futbalové MS sú 3 legionári i Kambolov

Kambolov bol podozrivý z porušenia dopingových pravidiel, no pre nedostatok dôkazov ho Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) nedávno spod obvinení oslobodila.

Moskva 11. mája (TASR) - Tréner ruskej futbalovej reprezentácie Stanislav Čerčesov zverejnil predbežnú 28-člennú nomináciu na domáce majstrovstvá sveta (14. júna - 15. júla 2018). Figurujú v nej iba traja legionári a takisto obranca Ruslan Kambolov, ktorý bol podozrivý z porušenia dopingových pravidiel. Pre nedostatok dôkazov ho Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) nedávno spod obvinení oslobodila.

Z hráčov, ktorí pôsobia v zahraničí, sa do nominácie dostali brankár FC Bruggy Vladimir Gabulov, obranca Fenerbahce Istanbul a bývalý nemecký reprezentant Roman Neustädter a útočník Villarrealu Denis Čeryšev. V kádri je viacero skúsených hráčov na čele s brankárom Igorom Akinfejevom a stredopoliarom Alanom Dzagojevom ale aj talentované dvojičky Anton a Alexej Mirančukovci z majstrovského Lokomotivu Moskva. Zo známejších mien chýba v tíme zranený útočník Zenitu Petrohrad Alexander Kokorin.

Ako informovala agentúra DPA, nominovaní hráči sa zídu 18. mája v Novogorsku, odkiaľ sa presunú do Rakúska, kde od 20. mája absolvujú tréningový kemp. Pred MS odohrajú dve prípravné stretnutia - 30. mája proti rakúskej reprezentácii v Innsbrucku a 5. júna v Moskve proti Turecku. Tím z usporiadateľskej krajiny otvorí celý šampionát 14. júna súbojom so Saudskou Arábiou, v základnej skupine sa stretne ešte s Uruguajom a Egyptom. Čerčesov musí oznámiť konečnú nomináciu do 4. júna.