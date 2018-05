Daabousová v technickom sóle v Šamoríne 4., zvládla aj obávaný element

TASR

Na snímke slovenská reprezentantka v synchronizovanom plávaní Nada Daabousová počas technickej zostavy sólistiek v 4. kole FINA Svetovej série 11. mája 2018 v Šamoríne. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Šamorín 11. mája (TASR) - Slovenská akvabela Nada Daabousová obsadila v technickom sóle na podujatí Svetovej série v Šamoríne štvrté miesto. Zverenka trénera Gábora Szaudera dostala od rozhodkýň celkovú známku 76,7154 bodu. Z víťazstva sa tešila favorizovaná Talianka Linda Cerrutiová so známkou 84,7075 b. Bronzová medailistka v súťaži párov z ME 2016 v Londýne zaujala sugestívnym prevedením zostavy na hudbu z opernej árie z dielne legendárneho tenora Luciana Pavarottiho.

Daabousová v apríli triumfovala v technickom sóle na druhom podujatí Svetovej série v Pekingu. Pred domácim publikom v x-bionic® aquatic sphere sa chcela prezentovať v čo najlepšom svetle a to sa jej podarilo. "Som veľmi spokojná. Je to najlepšie umiestnenie, aké som tu v silnej konkurencii akvabel z Talianska, Rakúska a Bieloruska mohla dosiahnuť. Bála som sa trochu piateho elementu, ale vyšiel mi super, čo ma veľmi teší. Môj výkon oproti Pekingu išiel hore. Dúfam, že do letného vrcholu sezóny, ktorým budú ME v Glasgowe, sa mi podarí ešte vyšpičkovať formu," povedala pre TASR účastníčka OH 2016 v Riu de Janeiro.

Členka Slávie STU Bratislava si za hudobný sprievod zvolila cover verziu skladby od kapely Pet Shop Boys "It's a Sin" a v šamorínskom bazéne sa pti tónoch známeho hitu cítila ako ryba vo vode. "Hudbu som si vybrala ja, lebo mi sedí. Nie som zástankyňou klasických sól. Je to podľa mňa také otrepané, keď osem dievčat za sebou cvičí na nejaký love song. Ja som sa rozhodla pre inú kompozíciu, ktorá sa mi páči," dodala Daabousová, ktorá sa popoludní spoločne s Dianou Miškechovou predstavila v súťaži dvojíc.