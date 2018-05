TASR

Dnes o 14:31 čítanie na minútu 0 zdieľaní Šláger Česka s Ruskom nadchol Kodaň, Krejčí: Prispeli sme všetci

Ofenzívne divadlo malo lepší koniec pre Čechov, ktorí vďaka posilám z NHL uchmatli gigantovi dva body po výhre 4:3 po predĺžení.

Druhý sprava David Krejčí. — Foto: TASR/Michal Svítok

Kodaň 11. mája (TASR) - Štvrtkový večerný súboj Česka s Ruskom v kodanskej A-skupine priniesol zatiaľ najpútavejší zážitok hokejových MS. Ofenzívne divadlo malo lepší koniec pre Čechov, ktorí vďaka posilám z NHL uchmatli gigantovi dva body po výhre 4:3 po predĺžení.

David Krejčí i David Pastrňák prišli do Kodane iba niekoľko hodín pred zápasom, pričom počas letu nezažmúrili oko. Ich štart bol proti Rusku nejasný. "Ľahneme si poobede a uvidíme, ako na tom budeme," povedal Pastrňák pred zápasom pre web idnes.cz. Obaja sa napokon rozhodli nastúpiť a boli hlavnými hviezdami duelu. Spolu s tretím útočníkom Dmitrijom Jaškinom im spolupráca dokonale sadla. "Mali sme dve varianty, koho k nim dať. Zvolili sme Jaškina a evidentne správne. Takže spolu budú pokračovať," uviedol český tréner Josef Jandač.

Všetci traja spolu nazbierali deväť bodov. "Pri zápase človek na únavu zabudne a rieši iba to, ako pomôcť mužstvu. Niekedy sa to tak stane, že jeden útok gólovo vyhrá zápas. Výborné však boli všetky štyri, hlavne v oslabení. Chalanom treba poďakovať. A dobre chytal aj brankár," uviedol Krejčí, ktorý zaznamenal gól a tri asistencie. Jaškin prispel gólom a prihrávkou, Pastrňák okrem asistencie aj dvoma presnými zásahmi, pričom svojim druhým v zápase celú drámu v predĺžení rozhodol. "Cítil som sa dobre, až ma to prekvapilo. Ale teraz si musím poriadne oddýchnuť. S Davidom Krejčím hrám veľmi rád, on chodí hore-dole, pri ňom musíte mať hokejku stále na ľade a čakať," dodal Pastrňák.

Rusi na MS utrpeli nielen prvú prehru, ale inkasovali aj prvé góly. Ich kapitán Pavel Dacjuk však z toho po zápase nerobil tragédiu. "Čechom veľmi pomohli Krejčí a Pastrňák, dobre zapadli do tímu. Ale obe mužstvá hrali veľmi dobre. Urobili aj veľa chýb, my si tie naše pozrieme a napravíme ich v ďalšom zápase," povedal Dacjuk pre championat.ru.

vyslaní redaktori TASR wr ny