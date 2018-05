TASR

Dnes o 14:31 čítanie na minútu 0 zdieľaní R. Fico: Príspevok na opatrovanie ŤZP by sa mal zvýšiť o 120 eur

Zníženie príspevku na osobnú asistenciu v prípade, ak ŤZP osoba má príjem vyšší ako štvornásobok životného minima, by zároveň malo byť zrušené.

Na snímke predseda strany SMER-SD Robert Fico. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 11. mája (TASR) – Príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutého (ŤZP) by sa mal zvýšiť o 120 eur. Plánuje sa aj zvýšenie hodinovej sadzby na osobnú asistenciu na približne 3,80 eura. Zníženie príspevku na osobnú asistenciu v prípade, ak ŤZP osoba má príjem vyšší ako štvornásobok životného minima, by zároveň malo byť zrušené. Počíta s tým novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP. V piatok na tlačovej konferencii v Bratislave to priblížil predseda koaličnej strany Smer-SD Robert Fico po stretnutí s predstaviteľmi ŤZP občanov a komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou.

Opatrovateľský príspevok by sa mal zvýšiť v porovnaní so súčasnou výškou príspevku zhruba o 50 % s tým, že ide o zvýšenie o 120 eur. "Do roku 2020 chceme, aby tento príspevok bol na úrovni minimálnej mzdy," dodal Fico, pričom pripomenul, že táto mzda bude v budúcom roku nad 500 eur čistého príjmu a v roku 2020 predpokladá, že to bude 540 – 550 eur. Matky, ktoré opatrujú ŤZP deti, dostávajú v súčasnosti paušál v hodnote 50 eur k opatrovateľskému príspevku. Tento paušál by sa rovnako podľa Fica mohol zvýšiť, na piatkovom stretnutí však nehovorili o konkrétnej sume.

Hodinová sadzba na osobnú asistenciu je podľa Fica v súčasnosti taká nízka, že nie je záujem ľudí o túto prácu. Dodal, že by sa mala zvýšiť zo súčasných 2,87 eura asi o jedno euro na 3,80 eura. Toto zvýšenie by malo mať vplyv na štátny rozpočet vo výške 17 – 18 miliónov eur v budúcom roku.

Fico tiež priblížil, že sa odstráni aj obmedzenie v podobe zníženia príspevku na osobnú asistenciu v prípade, ak má ŤZP príjem vyšší ako štvornásobok životného minima. "Ďalšie obmedzenie, ktoré odstraňujeme zo zákona, je, že nebudeme limitovať deti, pretože ak dieťa navštevuje školu viac ako 20 hodín týždenne, takisto dochádza k určitému kráteniu príspevku na osobnú asistenciu. Aj tieto hodiny dáme v tomto okamihu zo zákona preč," zdôraznil Fico.

Stavrovská uviedla, že zo stretnutia odchádza s víziou, že právna úprava, ktorá bola veľmi striktná, už v súčasnosti nebude platiť a že podmienky na priznanie príspevkov na kompenzáciu ŤZP budú dostupnejšie ľuďom so zdravotným postihnutím.

"Predpokladáme účinnosť od 1. júla 2018 s tým, že došlo k dohode s pani komisárkou, že po schválení tohto zákona a tejto zásadnej zmeny bude pokračovať permanentný dialóg medzi komisárkou, mimovládnymi organizáciami, ktoré zastupujú ťažko zdravotne postihnuté osoby, pochopiteľne, s ministerstvom práce a s príslušnými poslancami sociálneho výboru," skonštatoval Fico. Zároveň doplnil, že ak návrh získa podporu ďalších poslancov Národnej rady SR, bude schválený počas druhého a tretieho čítania v júni tohto roku.