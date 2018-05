TASR

Plážové volejbalistky SR doviezli z Turecka bronz: Neskutočný zážitok

Spoločná kariéra Dubovcovej so Štrbovou trvá len rok a pol, dokopy absolvovali 15 súťažných podujatí, z toho šesť vo World Tour.

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová. — Foto: Teraz.sk/SVF

Bratislava 11. mája (TASR) - Iba šesť turnajov stačilo slovenským reprezentantkám v plážovom volejbale Natálii Dubovcovej a Andrey Štrbovej, aby sa vo Svetovej sérii FIBV dočkali medailového úspechu. V tureckom Mersine vybojovali v závere minulého týždňa spoločne bronz, keď v súboji o tretie miesto zvíťazili nad Brazílčankami Josemari Alvesovou a Liliane Maestriniovou 2:0 (21, 17).

Spoločná kariéra Dubovcovej so Štrbovou trvá len rok a pol, dokopy absolvovali 15 súťažných podujatí, z toho šesť vo World Tour. Na trojhviezdičkovom turnaji v Mersine najprv v skupine prehrali s holandským párom Jolien Sinnemaová a Laura Bloemová, postup do vyraďovacej časti si zabezpečili víťazstvom nad domácou dvojicou Neriman Gencyureková a Güldeniz Onalová. V 1. kole play off zdolali po tuhom boji Japonky Azusu Futamiovú a Akiko Hasegawovú, v osemfinále Nórky Ingrid Lundeovú a Odu Ulvesethovú, vo štvrťfinále si poradili so Švajčiarkami Nicole Eiholzerovou a Elenou Steinemannovou. Ich víťaznú sériu zastavili až v semifinále Rakúšanky Lena Plesiutschnigová a Katharina Schützenhöferová, následné víťazstvo nad Brazílčankami však znamenalo zisk vytúžených medailí. Pre skúsenejšiu zo slovenskej dvojice Dubovcovú to bol už štvrtý bronz na tejto úrovni, s niekdajšou spoluhráčkou Dominikou Nestarcovou získali kovy rovnakého lesku predtým na Grand Slamoch v nórskom Stavangeri (2014), americkom Lond Beach (2014) a poľskom Olsztyne (2016).

"Verím, že som prispela k úspechu svojimi skúsenosťami. Zažila som už semifinále predtým a vedela som, aký je to stres hrať, aké je ťažké hrať o tretie miesto, keď nemá človek nič isté. Dúfam, že som pomohla Andreu trochu ukľudniť, keď nastali ťažké momenty," uviedla Dubovcová na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave, ktorá sa konala príznačne v tureckej reštaurácii. Štrbová slávi najväčší úspech v zatiaľ krátkej beachvolejbalovej kariére: "Bol to pre mňa neskutočný zážitok. Ako už spomenula Natália, vedela ma vďaka svojim skúsenostiam v kritických momentoch podržať. Bolo to úžasné, vyjsť si na bedňu už v šiestom turnaji Svetovej série. Je to pre mňa veľká motivácia do ďalšej práce."

Podľa Dubovcovej bol najviac vypätý súboj s Japonkami na úvod vyraďovačky. "Spoločne sme sa s nimi pripravovali v kempe v Ríme, takže sme sa hráčky aj tréneri navzájom dobre poznali. Bolo to také špeciálne. Keďže to bolo prvé kolo, mohli sme pokračovať ďalej, alebo ísť domov. Zvládli sme tajbrejk a od toho sme sa odrazili," pokračovala Dubovcová, ktorá na finálovú účasť a zlato či striebro SR na World Tour zatiaľ čaká. "Bola by som rada, keby sme už to semifinále prelomili. Zakaždým sme v ňom však narazili na silné súperky. Musíme zostať trpezlivé a veriť, že to raz zlomíme." Slovenky za úspech získali do rebríčka FIVB 480 bodov. "Tie nám veľmi pomôžu. Vďaka nim môžeme pomýšľať, že nabudúce budeme štartovať priamo v hlavnej súťaži. To je pre nás teraz najdôležitejšie - zbierať veľa bodov." Súťažiacim v Mersine sťažovali hru náročné poveternostné podmienky. Hralo sa pri mori, odkiaľ fúkal silný vietor. "Vietor nepatrí medzi moje obľúbené počasie. Tento rok hráme stále vo vetre, tak si už na to pomaly zvykáme. Moje obľúbené počasie je však bezvetrie a horúco," priznala Dubovcová.

Dubovcová a Štrbová spojili svoje sily počas minulého roka, ich hlavným cieľom je účasť na OH 2020 v Tokiu. Najbližšie sa predstavia v rámci Svetovej série na štvorhviezdičkovom turnaji v brazílskej Itapeme (15. – 20. mája). "Je fajn dostať sa k medailám v takom krátkom čase. V minulom období to trvalo oveľa dlhšie. Vlani sme hrali málo turnajov, ťažko sa nám dostávalo do kvalifikácie. Teraz nám dosť pomohla aj zmena systému, keď sa do rebríčka započítavajú výsledky zo šiestich turnajov a nie ôsmich. V Turecku sme sa vďaka tomu dostali priamo do hlavnej súťaže a opadol tak stres z kvalifikácie," vysvetlil manažér slovenskej dvojice a Natáliin otec Miloš Dubovec. "Dosiahli sme úspech, ktorý by mohol byť dobrým odrazovým mostíkom do ďalšej prípravy. Dúfam, že sme už presvedčili všetkých, že plážový volejbal má perspektívu a má šancu dostať sa na olympiádu," dodal.