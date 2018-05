TASR

Dnes o 11:39 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Už 250 tisíc Slovákov bankuje s Georgeom

Viac ako štvrť milióna ľudí na Slovensku manažuje svoje osobné financie cez Georgea – nové šikovné bankovanie inšpirované užívateľským zážitkom zo sociálnych médií.

— Foto: SLSP

Bratislava 11. mája (OTS) - Tri štvrtiny z nich v prieskume potvrdili, že táto nová digitálna platforma je minimálne taká dobrá alebo lepšia ako pôvodný internetbanking. K jeho vylepšovaniu pravidelne prispievajú aj klienti – banka priebežne aktualizuje mobilnú aplikáciu George Go na základe ich podnetov.

Klienti do Georgea prechádzajú postupne, za prvé štyri mesiace však urobili viac ako 2,5 milióna platobných príkazov v objeme jednej miliardy eur. Aktuálne sa cez Georgea zrealizujú takmer štyri z desiatich elektronických platieb v sporiteľni. Rekordérom je pán Miroslav, ktorý sa do Georgea prihlásil už viac ako 1600-krát. Ľudia si obľúbili aj intuitívne vyhľadávanie, ktoré funguje podobne ako Google. Počas prvých mesiacov najčastejšie vyhľadávali výrazy ako „nájom“, „posledný mesiac“, „daň“ či názvy telekomunikačných operátorov a poisťovní.

„Mobilná aplikácia George Go je aktuálne najsťahovanejšou slovenskou bankovou aplikáciou. Navyše, používatelia iPhonov ju hodnotia výrazne nad priemerom konkurenčných appiek. Je to pre mňa signálom, že naša cesta neustáleho vylepšovania a rozvíjania tejto digitálnej platformy je správna. Aj naďalej budeme pracovať na tom, aby sme boli pre klientov intuitívnou bankou, s ktorou je radosť bankovať,“ povedal Zdeňek Románek, člen predstavenstva zodpovedný za retailové bankovníctvo Slovenskej sporiteľne.

Čo je George?

George umožňuje jednoducho manažovať rodinné financie v online prostredí. Užitočný internetbanking je oproti svojmu predchodcovi modernejší, jednoduchší na vyhľadávanie či správu financií a používateľsky prijateľný pre všetky generácie. George je zároveň digitálna platforma, ktorá bude neustále prinášať nové služby a vylepšenia. Slovenská sporiteľňa súčasne prináša aj novú mobilnú aplikáciu George Go. Tá nahrádza doterajšie aplikácie Účty a Platby. V novom Georgeovi majú klienti všetko v jednej aplikácii na pár klikov.

S novou digitálnou platformou George budú môcť v budúcnosti bankovať všetci klienti skupiny Erste, ktorej súčasťou je aj Slovenská sporiteľňa, teda takmer 16 milióna klientov v 7 krajinách strednej a východnej Európy. Už dnes Georgea využívajú viac ako 2 milióny ľudí hlavne v Rakúsku, tiež v Českej republike a na Slovensku.

Aké sú výhody Georgea?

• George je prehľadný - prináša dokonalý prehľad o vašom finančnom živote. Po prihlásení vidíte svoje karty, úvery či sporenia prehľadne usporiadané a vizuálne rozlíšené. George je responzívny a preto sa ľahko používa v počítači alebo na tablete.

• George je jednoduchý - pomáha vytvárať adresár z vašich platieb. Vďaka tomu sa v nich jednoducho zorientujete. Namiesto množstva čísel vidíte mená a zadávanie platieb je oveľa jednoduchšie a prehľadnejšie.

• George vyhľadáva - vo svojich účtoch teraz môžete vyhľadávať úplne jednoducho. Rovnako, ako keď niečo hľadáte na webe alebo zadávate do Googlu. Do vyhľadávacieho políčka stačí napísať napr. sumu, príjemcu platby alebo slovo, ktoré ste si uviedli do poznámky.

• George je osobný - bankovanie je veselšie a pestrejšie. George vám pomôže bankovanie personalizovať, pridať si fotky k menám účtov, zmeniť farby či pozadie, popremiestňovať jednotlivé položky. Každý z vás je unikátny a taký je aj váš George.

• George pomáha - ponúka interaktívne návody, ktoré môžete kedykoľvek spustiť. Je vaším sprievodcom, rád vám všetko vysvetlí a názorne ukáže. Stačí len kliknúť na otáznik v pravej spodnej časti obrazovky a návod sa vám jednoducho zobrazí.

Prečo sme bankovanie pomenovali George?

Inšpiroval nás silný príbeh letca Lawrencea Sperryho, ktorý pred 100 rokmi vynašiel prvého autopilota a pomenoval ho George. Veta „Nechaj to na Georgea“ v letectve zľudovela. George je teda niečo ako autopilot, ktorý vás bezpečne prevedie elektronickým bankovaním. Vaše narábanie s peniazmi bude odteraz prehľadnejšie.

Viac info na www.george.sk