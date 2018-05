TASR

Svitana doprial na MS góly Bondrovi i Bucovi: Ja sa ešte šetrím

Prvý gól proti Francúzsku strelil po spolupráci Buca so Svitanom po ukážkovom protiútoku Bondra, druhý padol z hokejky Buca, keď sa skvele zorientoval pred bránkou po strele Svitanu od modrej čiary.

Na snímke sprava slovenský útočník Patrik Svitana a francúzsky útočník Damien Fleury v zápase základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Slovensko - Francúzsko 10. mája 2018 v Kodani v Dánsku. — Foto: TASR/Martin Baumann

Kodaň 11. mája (TASR) - Výhru Slovenska vo štvrtkovom zápase s Francúzskom režírovala popradská formácia Patrik Svitana, Dávid Buc a Dávid Bondra. Dokopy nazbierala sedem bodov, pričom Buc a Bondra zaznamenali svoje premiérové góly na MS. Svitana si podľa vlastných slov šetrí gólový pozdrav na dôležitejšie zápasy.

Všetci traja hrali dobre už v príprave, proti Francúzom potvrdili formu. "Hralo sa nám dobre celej lajne. Sme spokojní s výkonom, verím, že to takto pôjde aj ďalej," povedal pre TASR Svitana, ktorý sa vďaka trom asistenciám dostal na čelo produktivity Slovákov spoločne s Nagyom a Bucom. "Osobné štatistiky tešia, ale určite ma poteší viac, keď sa bude dariť mužstvu. Obaja Dávidovia už dali gól, ja sa ešte šetrím na dôležité zápasy," uviedol s úsmevom.

Prvý gól strelil po spolupráci Buca so Svitanom po ukážkovom protiútoku Bondra, druhý padol z hokejky Buca, keď sa skvele zorientoval pred bránkou po strele Svitanu od modrej čiary. "Snažíme sa hrať jednoducho. Strieľať pred bránku, kde je veľa hráčov, pretože nikdy neviete, od koho sa to odrazí. Môže sa puk odraziť od korčule, od betónov, takže robíme to cielene," prezradil Svitana.

S hokejistami "galského kohúta" sa Slováci stretli už pred MS, v príprave v Nitre zvíťazili 4:0, v odvete v Piešťanoch však podľahli 2:3. "Teraz to bolo iné, náročnejšie. Už len kvôli ľadu, ktorý je mäkký, ťažko sa korčuľuje. Ale podmienky majú všetci rovnaké, takže s nimi musíme ísť ďalej," poznamenal Svitana.

Záver zápasu priniesol drámu, keď si najskôr hráči i fanúšikovia vydýchli po krásnom sóle Nagya, ale ten vzápätí po analýze s videorozhodcom hlavný arbiter nemohol uznať pre ofsajd. Francúzi tak stále živili nádej na vyrovnanie. "Nikto to nečakal. Francúzom to vyšlo, ale našťastie sme zvládli záver." Ten však mohol mať pokojnejší priebeh, keby za stavu 1:0 využili zverenci trénera Craiga Ramsayho niekoľko presiloviek, najmä jednu dlhú štvorminútovú. "Okrem prvého zápasu sú presilovky našou slabšou stránkou. Musíme na tom popracovať. Verím, že aj toto sa zlepší," uviedol 29-ročný útočník.

V piatok sa slovenskí hokejisti v zápase nepredstavia, po dopoludňajšom tréningu im tak zostane čas na ďalšie spoznávanie Kodane. Ten chcú využiť aj Popradčania: "Prišli za mnou rodičia, rovnako tú má rodinu aj Dávid Buc. Takže poobede sa pôjdeme niekam pozrieť," prezradil Svitana pre TASR.

vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Michal Tegza