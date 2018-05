Dominika Dobrocká

Košickí stredoškoláci vymysleli zariadenie, vďaka ktorému budú cesty bezpečnejšie

Piati košickí stredoškoláci predstavili svoj projekt. Safe Step má pomôcť pri znížení počtu nehôd.

KOŠICE 11. mája - Košickým študentom sa podarilo úspešne odprezentovať svoj projekt Safe Step. Teraz sa mladí muži chystajú na celoslovenské finále študentskej súťaže Ja Slovensko, kde zabojujú o miesto na letnej medzinárodnej súťaži COYC – Company of the Year Competition v Belehrade. Biznisu sa tiež nevyhýbajú, čo pre Forbes priznal prezident študentskej firmy Ala rasi Marcel Buday. Podľa jeho slov sa už skontaktovali s investormi a vďaka spolupráci s košickou Technickou univerzitou sa im podaril zostrojiť prvý funkčný prototyp Safe stepu. Dôkazom toho, že si piati študenti idú za svojím snom, je aj fakt, že sa stretli s predstaviteľmi Košického samosprávneho kraja a so starostami mestských častí.

Čo je Safe Step

Projekt sa zameriava na zníženie nehodovosti na priechodoch pre chodcov. Pomerne bežné vodorovné svietiace prvky sa študenti rozhodli doplniť. Novinkou by mali byť svetelné stĺpy, ktoré v momente priblíženia sa osoby k priechodu zmenia farbu. Keď teda stĺpy zachytia človeka, zmenia farbu vybranú daným prevádzkovateľom. Vodičom tak najmä v nepriaznivých viditeľných podmienkach vyšlú upozornenie, že k priechodu pre chodcov sa niekto blíži.

Senzory sú prispôsobené tak, že senzor zachytí uhol a vzdialenosť šírkovo 180 stupňov a dĺžkovo až päť metrov. Tieto vlastnosti sa však dajú meniť podľa potreby konkrétneho priechodu. V tom, ako bude projekt v budúcnosti pokračovať, majú študenti jasno. „Akokoľvek dopadne slovenské finále JA, v našom projekte budeme tak či tak pokračovať,“ dodal Marcel Buday. Viac informácií o študentoch a ich projekte Safe Step sa dozviete na portáli Forbes.sk.