TASR

Dnes o 08:20 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ramsay o Popradčanoch: Som hrdý, že ich môžem trénovať

Slovenského kormidelníka potešilo, že tím už hral proti Francúzsku naplno takmer celý zápas a minimalizoval výpadky.

Na snímke v strede Craig Ramsay. — Foto: TASR/Martin Baumann

Kodaň 10. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti zaznamenali na MS v Dánsku druhé víťazstvo za sebou, no znovu museli o tri body bojovať až do posledných sekúnd.

Vo štvrtok predviedli o niečo lepší výkon, ako pri triumfe nad Rakúskom, no ešte stále je čo zlepšovať. Kormidelníka Craiga Ramsayho potešilo, že tím už hral naplno takmer celý zápas a minimalizoval výpadky. "Predviedli sme kvalitný výkon, jeden z tých najlepších, už sme hrali skoro celých 60 minút. Boli sme silní na puku a v našom obrannom pásme. Veľmi ma potešila aj intenzita so zameraním na detaily," vymenoval pozitíva hlavný tréner.

V zápase vynikla popradská "lajna". Za najlepšieho hráča zvolili Dávida Buca, ktorý zaznamenal gól a dve asistencie, Dávid Bondra si taktiež otvoril strelecký účet na MS a mal aj jednu prihrávku a Patrik Svitana mal bilanciu 0+2. "Boli skvelí. Zaslúžili si šancu byť tu na šampionáte a som nadšený z toho, že urobili veľký pokrok a patria k našim najlepším útokom. Spolu hrajú nesmierne dobre, dopĺňajú sa, pracujú, sú silní na puku a nepúšťajú ho. Som hrdý, že ich môžem trénovať," pochválil trojicu.

Slováci mali duel pod kontrolou do 34. minúty, keď sa Francúzom podarilo znížiť. "Hrali sme veľmi dobre, až pokým sme Francúzom nenechali jednu šancu po buly a hneď dali z toho kontaktný gól. Bol to náročný zápas pre brankára, nešlo na neho veľa striel, čo je pre neho vždy ťažké. Celkovo sme však odohrali veľmi kvalitný duel," zdôraznil kouč.

Ťažký zápas má za sebou brankár Marek Čiliak, za prvé dve tretiny na neho išlo len deväť pukov. "Je to ťažšie, keď ide na mňa menej striel. Nemám to rád, ale snažil som sa sústrediť. Viróza už prešla, trošku mi vyskočila teplota, ale už sa cítim dobre. Sme radi, že sme zdolali Francúzsko aj Rakúsko, pretože to nám dáva nádej postúpiť. Pri záverečnej power play súpera sme vedeli ako máme hrať. Nebláznili sme a nakoniec sme to zvládli."

Slováci mohli rozhodnúť už skôr. V 59. minúte predviedol krásne sólo Ladislav Nagy a dostal puk do siete. Francúzi však reklamovali ofsajd a videorozhodca im dal za pravdu. "Mohli sme vyhrať aj vyšším rozdielom. V prvej tretine sme mali veľa šancí, no nejako nám to tam nepadá. Určite sme mohli rozhodnúť aj skôr. Musíme sa tlačiť viac do bránky, potom budeme dávať viac gólov. Päťdesiat minút sme hrali dobrý hokej, posledných desať nás zatlačili a trochu sme si to skomplikovali. Presilovky musíme viac trénovať, je to v nich veľmi zlé, katastrofa. Musíme to v nich zjednodušiť a presnejšie si prihrávať," zhodnotil stretnutie Nagy.

vyslaní redaktori TASR ny a wr