TASR

Chaves vyhral 6. etapu Gira, Yates vystriedal na čele Dennisa

Yates vedie o 16 sekúnd pred vlaňajším víťazom Holanďanom Tomom Dumoulinom a 26 sekúnd pred Chavesom.

Kolumbijčan Esteban Chaves, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Caltanissetta 10. mája (TASR) - Kolumbijský cyklista Esteban Chaves z tímu Mitchelton-Scott zvíťazil vo štvrtkovej šiestej etape 101. ročníka pretekov Giro d'Italia. Po 164 kilometroch z Caltanissetty na Etnu mu kolegiálne prenechal triumf tímový spolujazdec Simon Yates z Veľkej Británie, ktorý sa dostal na čelo priebežného poradia. Tretí za dvojicou v úniku skončil so stratou 26 sekúnd Francúz Thibaut Pinot (FDJ Cycling Team).

Po viac ako štyridsiatich kilometroch od štartu sa vpredu sformovala silná takmer 30-členná skupina. Situáciu v pelotóne kontroloval tím BMC Racing, ktorého jazdec Rohan Dennis bol priebežne na čele pretekov. Rozdiel medzi hlavným balíkom a jazdcami v úniku bol stále okolo troch minút. Päťdesiat kilometrov pred cieľom sa dostal do hry tím Astana a do začiatku 15-kilomterového cieľového stúpania na sicílsku sopku Etnu stiahol stratu pelotónu na minútu a pol. V stúpaní s priemerným sklonom 6,5 percenta mali najviac síl dvaja jazdci tímu Mitchelton-Scott, ktorí zdolali svojich konkurentov o viac ako dvadsať sekúnd. Z víťazstva v etape sa tešil Chaves, po nástupe 1,5 km pred cieľom sa k nemu pripojil Yates a dostal sa na priebežné prvé miesto celkovej klasifikácie. Yates vedie o 16 sekúnd pred vlaňajším víťazom Holanďanom Tomom Dumoulinom a 26 sekúnd pred Chavesom.

"Bol to pre nás výborný deň. Počas etapy bolo množstvo útokov, no nakoniec sme vyhrali a získali aj ružový dres. Je to fantastické. Ďakujem Simonovi Yatesovi, že ma nechal zvíťaziť. To sa nestáva každý deň," citoval Chavesa portál cyclingnews.com.

V piatok je na programe rovinatá siedma etapa Piozzo - Praia a Mare s dĺžkou 159 kilometrov.