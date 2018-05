TASR

Dnes o 14:51 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Novinári dostali ceny za svoju tvorbu

Do súťaže o jeho Výročnú cenu sa prihlásilo 130 súťažiacich s 265 príspevkami z oblasti spravodajstva, publicistiky a novinárskej fotografie.

Na snímke novinár Michal Tvarožek si preberá Cenu Romana Kaliského za významný prínos v oblasti žurnalistiky z rúk riaditeľa Literárneho fondu Ladislava Serdahélyho (vpravo) na odovzdávaní Výročných cien Literárneho fondu za novinársku tvorbu v roku 2017, 10. mája 2018 v Bratislave. — Foto: TASR – Marko Erd

Bratislava 10. mája (TASR) - Novinársku tvorbu v roku 2017 ocenil vo štvrtok v Bratislave Literárny fond (LF). Do súťaže o jeho Výročnú cenu, ktorú vyhlasuje Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu, sa prihlásilo 130 súťažiacich s 265 príspevkami z oblasti spravodajstva, publicistiky a novinárskej fotografie.

Výročnú cenu v kategórii publicistika získali Adam Valček (denník Sme), Ivica Ruttkayová (RTVS, Rádio Devín) a Miroslava Ondrejčíková (TV Markíza). V kategórii spravodajstvo dostal toto ocenenie Martin Kalužák (RTVS, Rádio Slovensko) a Marek Vnenčák (TV Markíza). V kategórii novinárska fotografia získal cenu Jozef Jakubčo (denník Sme) za sériu fotografií Sagan - miláčik publika.

Mimoriadnu cenu za novinársku tvorbu v roku 2017 dostali Jakub Vilo a redakčný kolektív Sme, Jana Pataráková (RTVS, Rádio Regina Východ), Lenka Stanková (TV Markíza), Ivana Ratkovská (RTVS, Rádio Slovensko) a Alena Dudláková (Správy RTVS).

Prémiu za novinársku tvorbu v roku 2017 v kategórii publicistika získali Andrej Barát (Pravda), Vladimír Kampf (Život), Peter Kubínyi (Plus 7 dní), Renáta Berciková-Némethová (Korzár), Dagmar Teliščáková (Pravda) a za internetové médiá Michaela Štalmachová (Sme.sk). V kategórii publicistika sa ďalej o prémie pre rozhlas podelili zástupcovia RTVS - Martina Bačová (Rádio Regina Východ), Hana Michalčíková, Michal Herceg (obaja Rádio Regina), Sylvia Hoffmannová, Katarína Kovačechová, Egon Tomajko (všetci Rádio Regina Stred) a Pavla Lényiová, Eva Vasilová (obe Rádio Slovensko). V podkategórii televízia uspeli Ivan Brada, Gabriela Pirošková (obaja RTVS) a Lenka Perželová (TV Markíza).

Prémiu v kategórii spravodajstvo, v skupine tlač, internetové médiá uspeli Michal Frank (My Prešovské noviny) a Katarína Čižmáriková (www.sav.sk). V skupine rozhlas ocenili zástupcov RTVS - Miriam Dobrotovú (Rádio Regina), Tomáša Geršiho a Dašu Omastovú (obaja Rádio Slovensko). V podkategórii televízia uspeli Zuzana Javorová (TV Markíza) a Nikola Kaňuchová (Mestská TV Trnava).

V kategórii novinárska fotografia získali prémiu Tomáš Benedikovič (Denník N) a Michal Svítok z Tlačovej agentúry Slovenskej republiky. "Každé ocenenie prijímam ako ohodnotenie mojej práce, teší ma to a snažím sa neustávať vo svojej činnosti, stále niečo vymýšľať, posúvať sa vpred, zlepšovať sa," povedal pre TASR Svítok, ktorého ocenili za sériu fotografií zo štrajku vo Volkswagene. "Monitoroval som ho niekoľko dní, bol som tam noci, niekedy skoré rána, za každého počasia, takže bola to celkom zaujímavá reportáž. Bol som milo prekvapený reakciami ľudí, ktorí tam protestovali, boli absolútne slušní, pokojní a celé to prebiehalo v dobrej atmosfére," priblížil reportér, ktorý vlani získal od LF Výročnú cenu za fotografie zlatého medailistu z Ria Mateja Tótha. "Možno ten šport sa mi stal láskou, ale v agentúre si človek nemôže vyberať a nikdy nevie, na čo narazí a z čoho môžu vzniknúť zaujímavé fotografie," uzavrel.

LF tiež po tretí raz odovzdal Cenu Romana Kaliského, ktorú udeľuje výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu od roku 2016 v snahe oceniť významné osobnosti slovenskej žurnalistiky. Ocenenie "za významný prínos slovenskej žurnalistike a za dlhoročnú novinársku tvorbu na vysokej profesionálnej úrovni" si prevzal Michal Tvarožek.