TASR

Dnes o 14:23 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Cenu R. Kaliského za prínos v oblasti žurnalistiky získal M. Tvarožek

Muž s nezameniteľným hlasom je výnimočný aj tým, že je celý svoj tvorivý život verný jednému jedinému médiu - Slovenskému rozhlasu.

Na snímke Michal Tvarožek. — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 10. mája (TASR) - Dlhoročný "rozhlasák" Michal Tvarožek si vo štvrtok v Zichyho paláci v Bratislave prevzal Cenu Romana Kaliského za významný prínos slovenskej žurnalistike. Literárny fond ho tiež ocenil za "dlhoročnú novinársku tvorbu na vysokej profesionálnej úrovni". Ocenenie, ktoré udeľuje výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu LF, nesie meno známeho slovenského spisovateľa, dramatika, publicistu i politika.

"Je to pre mňa veľká česť, veľká pocta, pretože Roman Kaliský patril k jednej silnej generácii novinárov a byť hoci len v jeho tieni teraz, je povzbudzujúce a celkom milé, teší ma to," povedal pre TASR Michal Tvarožek, muž s nezameniteľným hlasom, ktorý je výnimočný aj tým, že je celý svoj tvorivý život verný jednému jedinému médiu - Slovenskému rozhlasu. Prežil v ňom takmer polstoročie, čo môže byť pre dnešných mladých ľudí neuveriteľné. "Pre mňa by bolo neuveriteľné odísť z toho média. Treba preskákať všetky nepríjemné veci, zabudnúť na to, možno si aj vnútorne povedať - odídem, ale je to pupočná šnúra, ktorá nepustí. Bolo to krásne obdobie, keď to rádio naozaj niečo znamenalo, malo nádherný zvuk a veľmi veľa odoziev a držania palcov, boli to krásne časy," podčiarkol s tým, že rád spomína na svoju reláciu Vec verejná, ale aj na Rádiožurnál, ktorý spoluzakladal. A čo by ocenený Michal Tvarožek odkázal súčasným adeptom novinárskej profesie? "To je ťažké, možno každému niečo iné, ale rozhodne vážiť si každé slovo, každé slovo trikrát prekúsnuť, pretože to slovo naozaj môže byť aj med, a môže byť aj jed," uzavrel.

Michal Tvarožek sa narodil 19. decembra 1942 v Bratislave. Absolvoval Právnickú fakultu UK, ale ako sám hovorí, veľa právu neublížil, lebo po deviatich mesiacoch práce na právnom oddelení vtedajšieho GR Priemstav sa prihlásil na konkurz do rozhlasu a obstál. Presne pred 50 rokmi nastúpil najprv do ekonomickej redakcie a neskôr do redakcie vedy a techniky. Po vpáde vojsk v auguste 1968 už robil v uliciach Bratislavy rozhovory, ankety, situačné správy a dostával ich do vysielania. Po novembri '89 spoluzakladal spravodajskú reláciu Rádiožurnál, v ktorom pracoval do apríla 2016. Ako redaktor, krátky čas aj ako vedúci redakcie, ako moderátor, parlamentný spravodajca z FZ v Prahe i NR SR v Bratislave. Robil živé prenosy z významných udalostí, ako boli inaugurácie prezidentov, návšteva pápeža Jána Pavla II, vznik SR a jej prijatie do OSN, vstup do EÚ, ale aj štátne pohreby. Popri tom autorsky pripravoval a moderoval občas aj Dobré ráno, Kontakty a najmä obľúbenú Nočnú pyramídu.

V poslucháčskych anketách o najlepšieho rozhlasového moderátora získal trikrát Krištáľový mikrofón v kategórii spravodajstva a v roku 2004 aj v rámci celého Slovenského rozhlasu. Od roku 2004 mal aj vlastnú polhodinovú reláciu Vec verejná, za ktorú dostal Krištáľové krídlo v kategórii publicistika za rok 2013. Pre vážne zdravotné problémy v apríli 2016 po 48 rokoch práce z rozhlasu odišiel. Dnes však už možno povedať, že Michal Tvarožek je opäť naspäť.