Országh pred zápasom s Francúzmi: Chceme zdravé sebavedomie

Asistent trénera očakáva od Francúzska podobný výkon, aký predviedlo v dvojici prípravných zápasov koncom apríla v Nitre a Piešťanoch.

Na snímke asistent trénera Vladimír Országh. — Foto: TASR Martin Baumann

Kodaň 10. mája (TASR) - Tréneri slovenských hokejistov sa pred štvrtkovým duelom na MS s Francúzskom zamerali na mentálnu stránku prípravy. V hráčoch chcú vzbudiť zdravé sebavedomie a vyvarovať sa situácii, aká nastala v závere duelu s Rakúskom, keď boli príliš pasívni.

Slováci v poslednom stretnutí viedli 3:1 a mali prevahu, v tretej tretine sa však stiahli a prenechali aktivitu súperovi. "Rozdelili by som to na dve polovice. V prvej časti sme dobre korčuľovali, boli sme aktívni a vytvárali sme si tlak. Naopak, v druhej sme prestali robiť veci, ktoré nám dovtedy fungovali. Hrali sme pasívne a začali sme sa až príliš obávať o výsledok," povedal asistent trénera Vladimír Országh.

So štábom preto dali pred štvrtkovým stretnutím dôraz na mentálnu prípravu. "Je to veľká súčasť hokeja a celkovo športu. Chceme, aby sa uvoľnili, hrali s pukom, nezahadzovali ho, aby si aj trošku dovolili a mali také zdravé sebavedomie. Dúfame, že sa to prenesie aj do dnešného zápasu," uviedol.

Asistent trénera očakáva od Francúzska podobný výkon, aký predviedlo v dvojici prípravných zápasov koncom apríla v Nitre a Piešťanoch. Slováci vyhrali prvý 4:0, v druhom ťahali za kratší koniec 2:3. "Toto sú majstrovstvá sveta, takže tá intenzita bude oveľa väčšia. Ale čo sme si robili ich rozbor, tak myslím, že na 80% budú hrať rovnako ako v prípravných zápasoch. My musíme hrať svoju hru, musíme byť aktívni smerom dopredu, hrať stále piati pokope a pomáhať si. Keď má jeden hráč puk, ďalší štyria sa musia uvoľňovať. Ale hlavne musíme byť koncentrovaní na celých 60 minút. Nemôžeme mať výpadky ako doteraz," dodal Országh.

