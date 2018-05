TASR

Dnes o 14:21 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Medzinárodný tatranský slalom oslávi sedemdesiatku

Okrem unikátneho výročia sa počas víkendu uzavrie aj nominácia do slovenskej reprezentácie a budú sa zbierať body do ICF rankingu.

Na archívnej snímke slovenskí reprezentanti Ladislav (vpravo) a Peter Škantárovci. — Foto: TASR - Michal Svítok

Liptovský Mikuláš 10. mája (TASR) - Na Medzinárodnom tatranskom slalome oslávia v areáli Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši vzácne jubileum, už 70. ročník renomovaného podujatia. Okrem unikátneho výročia sa počas víkendu uzavrie aj nominácia do slovenskej reprezentácie a budú sa zbierať body do ICF rankingu.

Slovenská špička sa sústredí hlavne na dobojovanie nominácie v dvoch zostávajúcich pretekoch, v sobotu a nedeľu. Situácia sa po úvodných dvoch meraniach síl minulý víkend v Čunove sprehľadnila len čiastočne a neustále je o čo bojovať. Do konečného poradia sa rátajú tri najlepšie výsledky zo štyroch, prví traja v každej kategórii si vyslúžia miesta v slovenskom výbere na ME v pražskej Troji a v úvodných troch pretekoch seriálu Svetového pohára, výnimku tvoria singlisti s možnosťou štartu až štyroch lodí.

Pádlovať sa bude na náročnejšej vetve kanála s názvom Orava. "Snehová voda nám už utiekla, bolo teplo, a tak máme trochu menší prietok," priblížil podmienky prezident Slovenskej kanoistiky Ivan Cibák. "Výročie oslávime dôstojne, v piatok pozývame všetkých, aj verejnosť, do Domu kultúry na slávnostný večer so začiatkom o 18.30. Asi všetci si želáme, aby nám toto podujatie vydržalo dlhé roky. Pomohla by nám aj rekonštrukcia kanála, vyhli by sme sa tak obavám z kolísajúcej vody."

V mužských singloch je ešte v nominačnom boji otázne, kto sa k Slafkovskému i Martikánovi pripojí na 3. a 4. mieste, či Beňuš, alebo Mirgorodský. Medzi kajakárkami sa najlepšie situácia vyvinula pre Kaliskú a Mintálovú, ďalšie však príliš nestrácajú. Mužskému kajaku i ženským singlom vládnu Grigar a Škáchová, no za nimi nastala riadna tlačenica. V debloch trojnásobných olympijských víťazov Hochschornerovcov zatlačila zatiaľ na štvrtú priečku neúčasť v béčkovom finále v 1. pretekoch v Čunove, no plusové body za umiestenie vlani na MS spôsobili, že im Gewisler so Skákalom 'ušli' len o šesť bodov.

MTS vstúpil na slalomársku mapu v roku 1949 hlavne zásluhou rodiny Cibákovcov, Ondreja a jeho brata Vladimíra, ešte na sútoku Belej a Váhu. Od roku 1978 sa už natrvalo premiestnil do vybudovaného areálu v Liptovskom Mikuláši, a tak sa oslavuje aj ďalšie výročie, štyridsiatka na kanáli KTK. Všetkých 70 ročníkov sa uskutočnilo bez prerušenia a vo vodáckom svete je to unikát. V nadchádzajúcom ročníku by malo štartovať 212 slalomárov z 12 krajín, z ktorých Poliaci i Slováci majú práve na MTS nominačné preteky.

Vlani si na MTS vybojovali prvenstvá v C1 Slafkovský a Škáchová, v K1 Ukrajinka Usová a Halčin, v C2 Škantárovci. Najviac 15 triumfov patrí na MTS Kaliskej, naposledy ho získala v roku 2008 na 60. ročníku a ak by sa jej to podarilo teraz pri 70. jubileu, bola by to po 10 rokoch ďalšia pozoruhodnosť. Navyše pôjde aj o prestíž. Slovenská kajakárka na divokej vode vybojovala prvenstvo v roku 2013 zásluhou Dukátovej, odvtedy však už na najvyššom stupienku chýbala.