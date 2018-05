TASR

Noc múzeí a galérií 2018 ponúkne prehliadku viac ako 100 lokalít

Už tradíciou sa stala Košická múzejná noc, spoločne postupujú aj inštitúcie v Banskej Bystrici a vo Zvolene. Novinkou tohto roku sú spoločné aktivity múzeí a galérií v Nitre a Kremnici.

Slovenské národné múzeum (SNM) v Bratislave. Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 10. mája (TASR) – Sobota 19. mája bude opäť patriť múzeám a galériám, ktoré sa už po štrnásty raz zapoja do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií. Do neskorých večerných hodín budú pre návštevníkov pripravené výstavy, autorské výklady, tvorivé dielne, animácie či prehliadky vo viac ako 100 lokalitách na Slovensku. Podujatie organizuje Zväz múzeí na Slovensku v spolupráci so Slovenským národným múzeom, ktoré je zároveň hlavným koordinátorom múzeí a galérií v Bratislave.

Novinkou Noci múzeí a galérií v bratislavskom regióne je spojenie s dvoma festivalmi – BraKom (Bratislavský knižný festival), v rámci ktorého sa v niekoľkých galériách predstaví to najlepšie z oblasti knižnej ilustrácie a festivalom WhatCity? na Mickiewičke, ktorý má ambíciu prepájať a zlepšovať komunitný a kultúrny život obyvateľov hlavného mesta. Okrem kurátorských prehliadok Slovenského múzea dizajnu a ďalších takmer 40 múzeí a galérií v kraji pribudlo tohto roku Múzeum colníctva a finančnej správy a Miniexpozícia ťažby a spracovania bridlice v Marianke.

Pre milovníkov vojenskej histórie sú pripravené bunkre Petržalského opevnenia II. svetovej vojny. Múzeum mesta Bratislavy, ktoré oslavuje 150. výročie svojej existencie, chystá svetelnú šou na priečelí Starej radnice. Storočnicu od vzniku prvej ČSR si Múzeum obchodu pripomenie koncertom československého blues. Malokarpatské múzeum v Pezinku pripravilo tematické prechádzky mestom, Mestské centrum kultúry Malacky otvorí novú výstavu o rodine Pálffyovcov.

Pre tento ročník je opäť zabezpečené dopravné prepojenie Bratislavy a regiónu špeciálnou bezplatnou dopravou smerom na Malacky, Záhorie a Senec. Predĺžené odchody nočných spojov z Bratislavy do regiónov sú naplánované o 23:50 hodine, aby sa návštevníci dostali domov aj v neskorších hodinách.

Do podujatia sa zapoja aj ďalšie mestá na Slovensku. Už tradíciou sa stala Košická múzejná noc, spoločne postupujú aj inštitúcie v Banskej Bystrici a vo Zvolene. Novinkou tohto roku sú spoločné aktivity múzeí a galérií v Nitre a Kremnici. Ostatné regionálne múzeá a galérie sa zameriavajú aj na prezentáciu špecifík regiónu, pričom využívajú aj tradičné formy, akými sú tvorivé dielne, ukážky remesiel, bojových umení či ľudových krojov. Svoj program ponúkajú mnohé zdarma alebo za spoločné vstupné.

„Tohtoročná Noc múzeí a galérií sa nesie tak ako ďalšie aktivity v znamení osmičkových výročí. Tohto roku si Česká a Slovenská republika pripomína mnoho významných výročí, ktoré sú spojené práve s rokom 1918. Nosnou témou je vznik Československej republiky, ale aj udalosti z augusta 1968, keď pôjdeme hlbšie do minulosti, tak 19. september si pripomenieme ako vznik Slovenskej národnej rady v roku 1848 a jej prvé zasadnutie na Myjave. Noc múzeí a galérií ponúka široké spektrum činností a aktivít múzeí. Samozrejmosťou sú špecializované prednášky na rozličné témy, často aj témy, ktoré by ste od múzejníkov nečakali. Sú to veľmi vzdelaní ľudia, vedia toho veľmi veľa a prezentujú veci, o ktorých sa bežným ľuďom nezdá. Tradične ponúkame návštevníkom aktivity pre deti, rozličné tvorivé dielne, modelovanie, kontakty s historickými zbraňami, ukážky reštaurovania zbierkových predmetov, ale aj netradičné prehliadky priestorov, kde sa bežný návštevník nedostane,“ uviedla pre TASR Gabriela Podušelová, námestníčka GR SNM pre Úsek odborných činností.

Podrobné informácie o Noci múzeí a galérií si záujemcovia nájdu na webovej stránke nmag.sk.