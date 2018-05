TASR

Do konca roka majú pribudnúť ďalšie tréningové ihriská pre futbal

Odhadovaná cena zákazky je 2.600.000 eur bez DPH, výstavba by podľa predpokladov mala začať v prvej polovici júla.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 10. mája (TASR) – V Košiciach, Poprade, Banskej Bystrici i Martine by do konca roka mali vyrásť ďalšie štyri tréningové futbalové ihriská s umelou trávou. Vyplýva to z oznámenia o predkladaní ponúk na výstavbu tréningových plôch, ktorú vo štvrtok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zverejnil Slovenský futbalový zväz (SFZ).

Odhadovaná cena zákazky je 2.600.000 eur bez DPH, výstavba by podľa predpokladov mala začať v prvej polovici júla. "Predmetom zákazky je vybudovanie štyroch futbalových ihrísk s umelou trávou, oplotením a osvetlením. Súčasťou je tiež vypracovanie projektovej dokumentácie, príprava staveniska, vybudovanie podložia ihriska i dodávka a montáž umelého trávnika spĺňajúceho príslušné parametre Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA," informuje SFZ vo vestníku ÚVO.

Lehota na predkladanie ponúk je do 7. júna 2018. Hodnotiacim kritériom je cena. Záujemcovia budú musieť preukázať realizáciu rovnakých, respektíve obdobných zákaziek v minulosti.