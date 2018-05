TASR

Dnes o 11:13 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Akvabely sa predstavia na podujatí Svetovej série FINA v Šamoríne

Najväčším slovenským želiezkom v ohni bude Nada Daabousová, ktorá v 2. kole v Pekingu triumfovala v technickom sóle.

Nada Daabousová, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Šamorín 10. mája (TASR) - Akvabely z 11 krajín sa od piatka do nedele predstavia na štvrtom podujatí Svetovej série FINA v Šamoríne. Najväčším slovenským želiezkom v ohni bude Nada Daabousová, ktorá v 2. kole v Pekingu triumfovala v technickom sóle. Slovenky obsadia všetkých 10 disciplín, v ktorých sa bude v x-bionic® aquatic sphere súťažiť.

"Pre Slovensko je obrovským úspechom, že bude môcť zorganizovať jedno z podujatí Svetovej série. Šamorín sa dostal do spoločnosti veľkých svetových metropol, akými sú Peking, Tokio, Paríž, či Madrid. Najväčšie nádeje vkladáme do Nadi Daabousovej, ktorá dosiahla v Číne veľký úspech. Šancu na dobrý výsledok má aj duo Daabosuová, Diana Miškechová," povedala pre TASR jedna so slovenských reprezentačných tréneriek Nora Szauder.

Najväčšími hviezdami podujatia v Šamoríne budú Talianky Linda Cerrutiová s Costanzou Ferrovou, ktoré na ME 2016 v Londýne získali bronz v súťaži párov. Pôvodne mali v Šamoríne štartovať aj vicemajsterky sveta z Číny, ochoreli však a tak sa zo súťaže odhlásili. "Pozitívom je, že Slovensko obsadí všetky štyri tímové súťaže. Pre dievčatá to bude skvelá príležitosť konfrontovať sa so silnou medzinárodnou konkurenciou. Chceme získať čo najviac bodov a vylepšiť si postavenie v celkovom poradí," dodala Szauder.

Okrem Daabousovej, účastníčky OH 2016 v Riu de Janeiro a Miškechovej sa v slovenských farbách predstavia Júlia Bacharová, Zuzana Bodíková, Romana Horská, Kristína Kvasňovská, Anastasia Jakovlevová, Dina Lengyelová, Laura Lisá, Barbora Novotná, Rebecca Slezáková a Sophia Suranová. Fanúšikovia synchra uvidia v akcii aj akvabely z Ukrajiny, Bieloruska, Česka, Gruzínska, Holandska, Maďarska, Rakúska, Srbska a Španielska.