Herec Jozef Stražan, člen súboru Divadla Jonáša Záborského, jubiluje

TASR

V roku 1943 sa narodil v Bratislave herec JOZEF STRAŽAN. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 11. mája (TASR) - Herec Jozef Stražan, manžel herečky Kvety Stražanovej je od 1. septembra 1960 členom súboru Divadla Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove. V piatok 11. mája sa dožíva 75 rokov.

"Keď som prišiel do prešovského divadla, volali ma pionier. Robil som starším kolegom šaška, chodil som im kupovať cigarety a kyslé ryby po fláme. Asi ma však mali radi. Ak máte pocit, že vás má niekto rád doma aj v práci, to je to najlepšie a napĺňa to pokojom," zaspomínal si v jednom z rozhovorov herec Jozef Stražan.

Jozef Stražan sa narodil 11. mája 1943. Rodáka z Bratislavy zavialo na východ v roku 1960. Jeho otec bol známy bábkoherec, ktorý pripravoval revuálne programy pre dospelých po celom území Slovenska. Rodina sa často sťahovala. Herectvo na vysokej škole Stražan síce neštudoval, no to nikdy nebolo jeho hendikepom, a aj tak patrí k najvýraznejším osobnostiam Divadla Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove, ktoré bolo a je jeho domovskou scénou. V rokoch 1999 až 2000 vykonával funkciu umeleckého šéfa činohry DJZ.

Herecké skúsenosti získaval v epizódnych a menších postavách. V druhej polovici 60. rokov 20. storočia sa jeho herectvo rozvíjalo v čoraz náročnejších úlohách, ktoré preverili jeho talent. Stvárňoval najmä postavy mladých mužov v hrách z najrôznejších dramaturgických okruhov. Hral ich s chlapčenským pôvabom, prirodzeným šarmom, ale aj s vnútornou zaangažovanosťou a úprimnosťou. Prevažoval v nich komediálny a veseloherný žáner, ku ktorému inklinoval Stražanov spontánny komediantský herecký naturel. Neskôr vytváral veľké dramatické postavy a vyspel na jedného z protagonistov prešovskej činohry.

Na divadelných doskách účinkoval vo viac ako 150 tituloch a stvárnil viac ako 50 hlavných úloh. V ostatnom období ho diváci mohli vidieť napríklad v hrách Fidlikant na streche (2002), Báthoryčka (2005), Ženba (2008), Smrtiaca pasca (2012), Návšteva starej dámy (2013), Nemá kocúr večne hody (2014), Dílerova voľba (2015), Psie srdce (2016).

Herec účinkoval aj v košických televíznych inscenáciách a rozhlasových humoristických reláciách. Ako najznámejšiu možno označiť jeho postavu v zábavnom programe Superšopa, ktorý vysielal Slovenský rozhlas štúdio Košice.

Jednu z postáv si zahral aj v oscarovom filme Obchod na korze (1965). V komédii Sebechlebskí hudci (1975) si zahral aj so svojou manželkou Kvetou Stražanovou. Diváci si ho pamätajú aj z mnohých televíznych filmov a seriálov. Spoločne sa manželská herecká dvojica objavila aj v roku 2016 v televíznom seriáli ZOO.

Jozef Stražan sa prezentoval aj ako režisér, v roku 1993 režijne naštudoval inscenáciu Ťulpas a v roku 1999 muzikál Lysistrata. Je autorom rozhlasového pásma Drevené slzy (1997) o troch generáciách kočujúcich bábkohercov Stražanovcov.

Podľa vlastných slov žije Jozef Stražan v dokonalom manželstve s herečkou Kvetou Stražanovou a miluje Prešov, ktorý len veľmi nerád opúšťa. Divadlo je jeho profesiou aj koníčkom a nemenil by za nič na svete. Za svoje herecké výkony získal niekoľko ocenení a čestných uznaní.