TASR

Dnes o 08:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Taliansky cyklista Battaglin zvíťazil v 5. etape Gira

Po 153 kilometroch z Agrigenta do Santa Ninfy uspel v záverečnom dojazde pred krajanom Giovannim Viscontim (Bahrain-Merida) a Josem Goncalvesom z Portugalska (Kaťuša-Alpecin).

Enrico Battaglin, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Santa Ninfa 9. mája (TASR) - Taliansky cyklista Enrico Battaglin z tímu LottoNL–Jumbo zvíťazil v stredajšej piatej etape pretekov Giro d'Italia. Po 153 kilometroch z Agrigenta do Santa Ninfy uspel v záverečnom dojazde pred krajanom Giovannim Viscontim (Bahrain-Merida) a Josem Goncalvesom z Portugalska (Kaťuša-Alpecin).

Vpredu sa dlho držal štvorčlenný únik, v ktorom pracovali kolegovia v drese Trek-Segafredo Ryan Mullen a Laurent Didier, Eugert Zhupa (Wilier Triestina-Selle Italia) a Andrea Vendrame (Androni Giocattoli-Sidermec). Pelotón stiahol 37 kilometrov pred cieľom ich náskok pod dve minúty a postupne pohltil všetkých štyroch jazdcov. Najďalej sa osamotene dostal Vendrame, ale aj jeho dostihla hlavná skupina. Záverečné dva kilometre boli do kopca, tesne pred finišom sa stúpanie zmiernilo a rozhodlo sa v posledných metroch, ktoré najlepšie zvládol Battaglin. V utorok skončil tretí, tentoraz sa radoval z etapového prvenstva: "Finiš bol rozdielny než v utorok, keď sa špurtovalo v naozaj strmom stúpaní. V stredu sme po stúpaní mali trocha času na vydýchnutie pred špurtom. Na Gire mám zakaždým šťastie, teší ma to a dúfam, že takto to bude pokračovať aj naďalej."

Austrálčan Rohan Dennis vo farbách BMC finišoval pohodlne v hlavnej skupine a udržal sa v ružovom tričku lídra priebežného poradia. "Úprimne, táto etapa bola ľahšia ako utorňajšia. Zostal som pokojný, tešíme sa na štvrtok, keď na nás čaká veľký test," povedal Dennis na stránke cyclingnews.com. Vo štvrtok sa pôjde šiesta etapa Caltanissetta - Etna na 164 kilometrov.