Reálnejšie ako kedykoľvek predtým: Umelec vdýchol farbu a život fotografiám z 2. svetovej vojny

Umelec vdýchol farbu fotografiám z najkrvavejšej udalosti našej histórie. Pripomenul a uctil si tak nevinné obete 2. svetovej vojny.

BRATISLAVA 9. mája - Od druhej svetovej vojny ubehlo už 73 rokov. Zverstvá, ktoré však priniesla, ovplyvnili našu históriu a nikdy sa z dejín nevymažú. Každý človek na tejto planéte by mal poznať, čoho boli v tej dobe ľudské bytosti schopné a koľko bolesti a smútku spôsobili. Je preto zarážajúce, že aj dnes si určité skupiny ľudí neuvedomujú tieto skutočnosti. Na školách sa najkrvavejší konflikt nepreberá do hĺbky a mnohí tínedžeri nevedia ani to, čo bol holokaust a aké katastrofálne následky mala 2. svetová vojna.

Keď sa však nejaký jedinec začne vzdelávať sám a ponorí sa do hĺbky, je zdesený a znechutený. Pri čítaní výpovedí preživších sa mnohým z nás tlačia slzy do očí a slová sa nám zarývajú do srdca. Autentickým príbehom nedokážeme uveriť, veď také niečo ani nie je možné. To sú myšlienky, ktoré dnešným ľuďom chodia hlavou. Ale áno, toto bola realita a ten, kto najtmavšie obdobie neprežil, nevie. Umelec Joachim West sa rozhodol pripomenúť niektoré situácie tým, že fotografiám holokaustu vdýchol farbu. Verí, že práve tento krok zvýši povedomie o hrôzach, ktoré sa na našom území diali. Zároveň jeho cieľom bolo pripomenúť a uctiť si pamiatku nevinných obetí.

Svadobné prstene objavené pri oslobodení koncentračného tábora Buchenwald

Kolorizovaná fotografia katolíckeho dievčaťa meno Czesława Kwoka (1942-43)

Kolorizovaná fotografia Anny Frankovej

Kolorizovaná fotografia z koncentračného tábora Dachau

Kolorizovaná fotografia z koncentračného tábora Auschwitz

Reštaurované farebné fotografie – Poľsko (1939-40)

