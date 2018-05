TASR

Dnes o 16:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní Koukalovej hrozí koniec kariéry, dlhodobým preťažovaním trpia mnohí

Vo Svetovom pohári Gabriela Koukalová neštartovala od 19. marca minulého roka, od vlaňajšieho leta nemohla naplno trénovať a v januári sa vzdala účasti na zimných olympijských hrách v Pjongčangu.

Česká biatlonistka Gabriela Koukalová, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 9. mája (TASR) - Česká biatlonistka Gabriela Koukalová nebude pre pretrvávajúce problémy s lýtkami súťažiť ani v nasledujúcej sezóne. Vo Svetovom pohári neštartovala od 19. marca minulého roka, od vlaňajšieho leta nemohla naplno trénovať a v januári sa vzdala účasti na zimných olympijských hrách v Pjongčangu.

Jej návrat do diania je momentálne v nedohľadne a reálnejší sa zdá koniec aktívnej činnosti. "Musím povedať, že v tejto chvíli si absolútne neviem predstaviť, že by som sa ešte niekedy vrátila, ale zároveň to nechcem úplne uzatvárať. Človek nikdy nevie a možno o rok, o dva mi to bude chýbať," povedala 28-ročná Koukalová pre server iDnes.cz. Bolesť v lýtkových svaloch vyplynula z preťaženia achiloviek. Prestala trénovať naplno, z dávok postupne uberala a dúfala v zlepšenie. Hoci neprišlo, na začiatku ročníka 2017/2018 odcestovala do švédskeho Östersundu, ale nevyšlo to a odvtedy trénovala už iba individuálne v rakúskom Obertilliachu.

"U športovcov sú najčastejšie všetky problémy súvisiace s preťažovaním muskuloskeletárneho systému. Otázka znie, čo je v danom momente, a pri akom športovom odvetví, najviac preťažované. Samozrejme, problémy môžu spôsobiť až ukončenie kariéry. Iste sú prípady, v ktorých športovci museli skončiť, pretože neboli schopní zregenerovať sa a vrátiť sa do vrcholnej formy, ani po intenzívnom rehabilitačnom programe sa nedokázali dostať na požadovanú úroveň," povedal algeziológ MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD pre TASR.

Koukalovú zasiahli ťažkosti už počas pretekárskej činnosti, u mnohých športovcov nastanú po skončení kariéry. "Všetko sa ozve neskôr. Mal som pacienta, ktorý hral dlhé roky futbal, má problémy s vytlačenou a dolámanou platničkou. Bývalá majsterka Československa v plávaní trpí degeneratívnymi zmenami svalov v hornej časti chrbta," pokračoval Przewlocki, podľa ktorého závisí liečba od konkrétneho problému: "Štandardne je najprv konzervatívna liečba, aby sa organizmus zregeneroval kompletne. Pokiaľ to nie je možné, potom treba pristúpiť k operácii. Keď si niekto odtrhne Achillovu šľachu, zoperuje sa to, nenechá sa to na zrastenie. U športovca je vzhľadom na vyburcovaný organizmus predpoklad, že sa bude regenerovať troška rýchlejšie."