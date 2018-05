TASR

TIPSPORT LIGA: Milan Jančuška sa stal novým trénerom HC Nové Zámky

Rodák z Košíc strávil takmer celú hráčsku kariéru v metropole východného Slovenska.

Na archívnej snímke Milan Jančuška. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Nové Zámky 9. mája (TASR) - Novým trénerom hokejového tipsportligistu HC Nové Zámky sa stal Milan Jančuška, ktorý naposledy viedol HC Košice. Rodák z Košíc strávil takmer celú hráčsku kariéru v metropole východného Slovenska. S trénovaním začal vo francúzskom Megéve, bol aj kormidelníkom Popradu, Liptovského Mikuláša či Žiliny.

"Som veľmi rád, že môžem pôsobiť v Nových Zámkoch. Ponuku prezidenta klubu som prijal aj s tou víziou, že ideme spolupracovať na dlhšie obdobie. Treba hneď na začiatku povedať, že nás čaká dlhá a náročná cesta, no ja mám takéto výzvy rád a veľmi sa na to teším,“ povedal Jančuška po podpise dvojročnej zmluvy pre oficiálnu webovú stránku Nových Zámkov. O jeho asistentoch sa rozhodne v blízkej budúcnosti, v realizačnom mužstve však pokračuje tréner brankárov František Kučera a vedúci mužstva Ján Pavliga.

"Vždy sme mali ambície dostať sa do play off. Na vyššie priečky nás dosádzali iní, napríklad aj na základe hráčov, akí u nás pôsobili. Sme však stále nový klub, ktorý preletel druhou ligou, prvou ligou a zakotvil v extralige. Stále sa iba adaptujeme a vytvárame zázemie. Chceme sa stať riadnym členom tejto spoločnosti klubov, a to na dlhé obdobie. Za dva roky sme museli prejsť z druhej ligy na extraligové podmienky. Preto sme si sadli s pánom Jančuškom a stanovili si nejaké ciele, ktoré chceme do tých troch rokov splniť,“ ozrejmil prezident klubu František Sucharda.