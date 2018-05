Dobré noviny

Princ Harry a Meghan už aj voskoví: Múzeum madam Tussauds dnes predstavilo najnovšie prírastky

Princ Harry a Meghan Markleová už majú svoje „zastúpenie“ aj v slávnom Múzeu voskových figurín Madam Tussauds.

Na fotke „skutočný“ princ Harry a jeho snúbenica Meghan. — Foto: TASR/AP

LONDÝN 9. mája - Ešte ani nie sú svoji a už má budúca vojvodkyňa zo Sussexu svoje „zastúpenie“ aj v slávnom Múzeu voskových figurín Madam Tussauds. Práve dnes londýnske múzeum odhalilo najnovšie voskové prírastky do svojej kolekcie, ktorými nie sú napodobeniny nikoho iného ako princa Harryho a jeho budúcej manželky, bývalej americkej herečky Meghan Markleovej. Ak teda niekto z fanúšikov kráľovskej rodiny túžil po fotografii s ostro sledovaným párom, možno sa mu tak podarí aj bez toho, že by sa s prominentnými členmi kráľovskej rodiny niekedy stretol. Postačí už len výlet do Londýna a slávneho múzea.

Čo poviete, podobajú sa?

