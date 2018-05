TASR

Dnes o 14:52 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenskí hokejisti využili na spoznávanie Kodane aj bicykle

V Kodani sa obyvatelia nevyhnú dopravným zápcham, je to teda podobné, ako na Slovensku.

Na archívnej snímke slovenskí hokejisti, zľava Martin Bakoš, Andrej Sekera, Dominik Graňák a Ladislav Nagy. — Foto: TASR Martin Baumann

Kodaň 9. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti si v dejisku MS pochvaľujú logistiku, ktorá im umožňuje tráviť voľný čas aj mimo hotela a Royal Areny. Drvivá väčšina z nich už stihla navštíviť centrum Kodane, niektorí dokonca na bicykloch.

V Kodani sa obyvatelia nevyhnú dopravným zápcham, je to teda podobné, ako na Slovensku. No na rozdiel od hlavného mesta Bratislavy sa v dánskej metropole musia vyrovnať s upchatými cyklochodníkmi. Tie sú naozaj všade a vlani bol dokonca na cestách väčší počet cyklistov ako áut. Obranca Dominik Graňák tento spôsob dopravy využil ako prvý a nasledovali ho aj ostatní: "Pár chalanov ma videlo, niektorým som to hovoril. Zistili, že je veľmi jednoduché požičať si bicykel na recepcii. Je to úžasný relax a podmienky pre cyklistov sú v Kodani skvelé. Myslím, že polovica chalanov už bicykel vyskúšala."

Graňák pozná Kodaň z celej výpravy najlepšie, navštívil ju už niekoľkokrát. "Ja som uplynulé dva roky hrával neďaleko, takže som bol v Kodani často. Nechcem povedať, že poznám mesto dokonale, ale základné atrakcie áno. Mne sa Kodaň veľmi páči a veľa vecí v nej som už videl. Je tu krásna zoologická záhrada, park Tivoli, niečo z toho si ešte určite pôjdem pozrieť," uviedol pre TASR slovenský obranca a dodal: "Chalani majú o meste svoje zdroje, ale pýtali sa aj mňa. Povedal som im svoj názor."

Centrum si už boli pozrieť aj ostatní hráči, na ďalšia atrakcie im zatiaľ nezvýšil čas. Jednou z nich je napríklad malá morská víla - socha predstavujúca postavu z rovnomennej rozprávky Hansa Christiana Andersena, ktorý ju literárne stvárnil spolovice ako ženu a spolovice ako rybu. Je umiestená v kodanskom prístave. "Tam som ešte nebol. Veľmi sa mi však pozdáva centrum a okolie, boli sme sa prejsť, veľmi sa mi tam páčilo. Logistika je veľmi priaznivá, za pár minút sme v centre, štadión máme pod oknami. Ak človek potrebuje zmeniť priestor, tak z tohto hľadiska je to ideálne," povedal pre TASR Tomáš Marcinko, ktorý zatiaľ viac času ako spoznávaniu mesta venuje oddychu. "Mám so sebou knihy, pozriem si občas aj hokej. Ale ak prídeme zo zápasu, nemám veľmi chuť sledovať v TV ďalší. Skôr sa idem prejsť po okolí."

Vyslaní redaktori TASR