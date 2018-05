TASR

MS: Hokejisti SR ukončili 15-zápasové čakanie na výhru v riadnom čase

Do utorka zaznamenali to posledné ešte 8. mája 2016 v Petrohrade nad Francúzskom 5:1.

Na snímke slovenská striedačka.

Kodaň 9. mája (TASR) - Víťazstvo nad Rakúskom (4:2) znamenalo koniec jeden dlhej série. Tá trvala vyše dva roky a slovenskí hokejisti počas nej čakali na víťazstvo v riadnom hracom čase na majstrovstvách sveta až 15 zápasov. Do utorka zaznamenali to posledné ešte 8. mája 2016 v Petrohrade nad Francúzskom 5:1.

V súčasnom kádri v Kodani je niekoľko pamätníkov tohto stretnutia. Jedným z nich je aj Tomáš Jurčo, ktorý pred dvomi rokmi zaznamenal dve asistencie. "Už sme potrebovali vyhrať. Samozrejme, že nám to pomôže do ďalších zápasov. Každé takéto víťazstvo poteší," povedal.

Proti Rakúsku si otvoril skóre na tohtoročnom šampionáte. "Konečne som dostal dobrú prihrávku od Laciho Nagya," povedal so smiechom. "Laco mi to tam pekne nechal, brankár mi to otvoril a padlo to tam. Takže je to super."

Napriek gólu i trom bodom nebol s predvedeným výkonom proti Rakúsku spokojný. Kritike podrobil najmä záverečnú tretinu. "Až príliš často sa nám stáva, že prestaneme hrať a súper sa dostane na koňa. Na tejto úrovni, na majstrovstvách sveta je to neprípustné," upozornil.

Slováci pritom mali v tretej časti dve presilovky, no ani tie ich nerozbehli. Tréner Craig Ramsay na ne neposlal špeciálne formácie so štyrmi útočníkmi, ale nasadil dvoch obrancov. "Treba na tom popracovať, musíme sa o tom porozprávať. Keď je taký tesný výsledok, dávame tam dvoch obrancov namiesto štyroch útočníkov a to musíme doladiť. Veľmi sme na tom nepracovali, väčšinou to skúšame so štyrmi útočníkmi a potom príde v zápase situácia, že tam musíme dať ďalšieho obrancu. Potom ako keby nikto poriadne nevedel, čo má robiť," uviedol Jurčo.

Ramsay pristúpil k zmene špeciálnych formácii pre obavy z brejkov. "Keď je to o jednom góle v tretej tretine, nie je najlepší nápad riskovať. Obrancovia sú spravidla lepší pri bránení a keď je to o jednom góle, radšej ich tam mať dvoch. My máme obrancov, ktorí vedia strieľať i dobre rozohrať. V prvom zápase sme dali dva góly z presiloviek a v oboch prípadoch išlo o strely od obrancu. Jedna bola priama a druhá tečovaná pred brankárom, takže s obrancami na presilovke nie je problém. Dokonca tam máme aj z čoho vyberať - Sekera, Jánošík, Graňák," zdôvodnil svoje rozhodnutie.

Hlavnému kormidelníkovi však vadilo, že jeho zverenci si zbytočne komplikovali situáciu. "Pri presilovkách sme sa snažili niečo vytvoriť namiesto toho, aby sme len strieľali puky. Mali sme tam niekoľko ideálnych momentov presne na to, aby sme vystrelili, no my sme si ďalej nahrávali. Keď máte takéto šance, jednoducho musíte skórovať a rozhodnúť zápas. Potom je to oveľa jednoduchšie," dodal.

