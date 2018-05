Agrorezort: Pri nákupe potravín zohráva najdôležitejšiu úlohu kvalita

TASR

Nákupné zvyklosti našich spotrebiteľov sa menia. Kým v minulosti bola najdôležitejšia cena, dnes zohráva najväčšiu úlohu kvalita a pôvod zo Slovenska.

Bratislava 9. mája (TASR) – Kvalita a pôvod zo Slovenska, to sú dva najdôležitejšie faktory, podľa čoho sa spotrebitelia rozhodujú pri nákupe potravín. Vyplýva to z reprezentatívneho celoslovenského prieskumu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR), o ktorom informoval hovorca agrorezortu Michal Feik. Slováci a Slovenky chodia podľa neho nakupovať najčastejšie do hypermarketov, stúpa však záujem o malé predajne a trhoviská. Ako zdroj informácií o výrobku slúži pre spotrebiteľov najmä obal.

Agrorezort sa v reprezentatívnom celoslovenskom prieskume pýtal spotrebiteľov, čo je nich pri nákupe potravín dôležité. Prvú priečku obsadila kvalita, ktorú uviedlo vo svojich odpovediach 55,2 % respondentov, čo je oproti minulému roku nárast o 4,5 %. Nasledoval pôvod potravín zo Slovenska (44,3 %) a cena (40,5 %). Približne pätinu spotrebiteľov zaujíma, či je potravina zdravá (20,7 %).

"Nákupné zvyklosti našich spotrebiteľov sa menia. Kým v minulosti bola najdôležitejšia cena, dnes zohráva najväčšiu úlohu kvalita a pôvod zo Slovenska," uviedla podpredsedníčka vlády a šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (nominantka SNS).

"Čoraz viac spotrebiteľov si uvedomuje, že kvalita potravín súvisí aj so zdravím človeka. Jednoducho povedané, sme tým, čo jeme. Pozitívne je tiež, že Slováci a Slovenky pri nákupe čoraz viac vyhľadávajú domáce potraviny. Sú určite čerstvejšie ako výrobky, ktoré precestovali pol sveta. Nehovoriac o tom, že tým podporujeme lokálnu ekonomiku. Cena výrobku je pre spotrebiteľov stále dôležitým faktorom najmä pri nízkopríjmových skupinách obyvateľstva, ale jej význam postupne klesá s narastajúcou kúpyschopnosťou obyvateľov. Aj keď mnoho ľudí kupuje potraviny v akciách, treba si uvedomiť, že nie všetko, čo je lacné, je aj kvalitné," vysvetlila Matečná.

Agrorezort sa v prieskume pýtal spotrebiteľov, kde zvyčajne nakupujú potraviny. Na prvom mieste sa umiestnili hypermarkety, ktoré uviedlo až 80 % respondentov. Na druhom mieste skončili malé predajne v okolí bydliska alebo práce (51,3 %). Priamo od výrobcu alebo pestovateľa nakupuje 11,1 % a na trhovisku 10,2 % ľudí.

Z prieskumu vyplynulo, že o zložení, pôvode, prípadne obsahu výživových látok získavajú spotrebitelia informácie najmä z obalu (64,7 %). Nasleduje internet (25,2 %), noviny a časopisy (23,1 %) a tiež rozhlas a televízia (16,8 %). Naopak, len veľmi málo ľudí konzultuje zloženie potravín s lekárom (3,9 %). Slováci a Slovenky pri získavaní informácií o potravinách príliš nedôverujú ani sociálnym sieťam (4,4 %).