TASR

Dnes o 13:14 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Analytici: Zahraničný obchod SR v marci prekvapil výrazným prebytkom

Zmierňovanie prebytkov by však už predsa len nemalo byť tak významné ako na prelome rokov, keďže by malo byť aspoň čiastočne kompenzované silnejšími vývozmi.

Na archívnej snímke Ľubomír Koršňák — Foto: TASR

Bratislava 9. mája (TASR) - Zahraničný obchod SR v marci 2018 prekvapil výrazným prebytkom - podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR sa mesačný prebytok vyšplhal až na 515 miliónov eur. Zastavil sa tak pokles prebytkov bilancie zahraničného obchodu z minulých mesiacov a spolu s revíziou čísel za prvé dva mesiace roka (prebytok sa zvýšil o 52 miliónov eur) sa 12-mesačný kumulovaný prebytok zahraničného obchodu v marci zvýšil z revidovaných 3,1 % až na 3,4 % HDP. Uviedol to v komentári Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Významnou mierou však podľa neho k tomu pravdepodobne prispel medziročne nižší počet pracovných dní (o 2) i blížiaca sa Veľká noc. "O niečo pozitívnejšie vyznieva pohľad na medzimesačné porovnanie. Vývozy si po zohľadnení sezónnych faktorov v porovnaní s februárom polepšili o 4,3%. Ani to síce nestačilo na uchovanie medziročného rastu, aktuálny trend sa zdá byť viac ako pozitívny. A hoci bude štruktúra vývozov zverejnená až o mesiac, predpokladáme, že vývozy aktuálne zdvíha najmä nová produkcia v automobilovom priemysle," poznamenal.

Silný domáci dopyt, najmä dovoz technológií pre nový závod na výrobu áut, ale neskôr aj vyššie priemyselné dodávky pred samotným štartom produkcie, by podľa Koršňáka mali počas väčšiny roka stále tlačiť na dovozy. Zmierňovanie prebytkov by však už predsa len nemalo byť tak významné ako na prelome rokov, keďže by malo byť aspoň čiastočne kompenzované silnejšími vývozmi (čo naznačil už posledný mesiac – marec).

"Tie by sa mali viesť na vlne pokračujúceho cyklického oživenia v Európe, z ktorého by už mal konečne ťažiť i domáci (už etablovaný) automobilový priemysel, ktorý je na konci fázy modernizácie modelového portfólia (VW ju už ukončil, KIA spustila produkciu novej generácie KIA ceed v máji). V druhej polovici roka, najmä v jeho závere, a predovšetkým v budúcom roku, by sa prebytky zahraničného obchodu mali začať opäť významnejšie rozširovať, a to najmä pod vplyvom prechodu štvrtej automobilky v krajine (Jaguar-Land Rover) z investičnej do produkčnej fázy," dodal Koršňák.

Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej fundamenty zahraničného obchodu ostávajú priaznivé. "Príspevok zahraničného obchodu k rastu ekonomiky by sa mal zvýrazniť v tomto roku, podporený dopytom zo strany našich európskych partnerov. Ku koncu roka 2018 by tiež už mala byť spustená výroba v novej automobilke pri Nitre, čo by malo prispieť k rastu vývozov. Náš odhad rastu slovenského hospodárstva v tomto roku ostáva na úrovni 3,9 %," doplnila Muchová.

ŠÚ SR informoval, že v marci 2018 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 6,864 miliardy eur, pri medziročnom poklese o 1,3 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa znížil o 5,5 % na 6,349 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 515 miliónov eur, bolo teda o 278,7 milióna eur vyššie ako za rovnaké obdobie minulého roka.